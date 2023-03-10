ЧВК «Вагнер» готовится к наступлению ВСУ в Бахмуте

10 марта 2023 в 20:56 Размер текста - 17 +

Евгений Пригожин заявил, что осведомлен о планах ВСУ по контрнаступлению в Бахмуте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ЧВК «Вагнер» делает все, чтобы ВСУ не реализовали контрнаступление в Бахмуте (Артемовске). Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он также отметил, что информация о готовящемся контрнаступлении для него не новость. «Да, это известный факт, что противник готовит контрнаступление. Разумеется, мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло», — рассказал Евгений Пригожин. Комментарий опубликовала его пресс-служба в официальном telegram-канале. В настоящий момент в Бахмуте наблюдается наиболее напряженная обстановка. Российская армия контролирует более половины города, населенный пункт окружен на 80%. Все основные магистрали находятся под огневым контролем российских военных. Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ начнется в течение двух месяцев, передает RT.

ЧВК «Вагнер» делает все, чтобы ВСУ не реализовали контрнаступление в Бахмуте (Артемовске). Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он также отметил, что информация о готовящемся контрнаступлении для него не новость. «Да, это известный факт, что противник готовит контрнаступление. Разумеется, мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло», — рассказал Евгений Пригожин. Комментарий опубликовала его пресс-служба в официальном telegram-канале. В настоящий момент в Бахмуте наблюдается наиболее напряженная обстановка. Российская армия контролирует более половины города, населенный пункт окружен на 80%. Все основные магистрали находятся под огневым контролем российских военных. Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ начнется в течение двух месяцев, передает RT.