Лужа появилась в центре города (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на остановке возле Центрального рынка из-за талых вод появилась лужа во всю ширину тротуара. Местный житель написал в соцсети «ВКонтакте», что у пенсионеров не получается обойти эту лужу, из-за чего они падают в нее.

«Не пройти. Лужи не убирают, снег не чистят. Пенсионеры падают в лужу из-за того, что пытаются пройти в обход этих луж, а это для них не так просто. А тут остановка, как нам к ней пробиваться?» — написал в группе «Инцидент Курган» пользователь Александр Власенко.

Он попросил мэра Кургана Елену Ситникову разобраться в этой ситуации. «Направили обращение в профильный департамент, специалисты разберутся в ситуации и подготовят ответ. Проинформируем дополнительно в ближайшее время», — ответили представители городской администрации в комментариях под постом.

Ранее стало известно, что в Курганской области 17 марта потеплеет до +8 градусов. 16 и 18 марта, по прогнозу, максимальная температура воздуха может достичь +7 градусов. При этом ночью будет наблюдаться минусовая температура.

Горожан беспокоит, что из-за лужи сложно подойти к остановке Фото: группа соцсети «ВКонтакте» «Инцидент Курган»