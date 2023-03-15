В Кургане на остановке возле Центрального рынка из-за талых вод появилась лужа во всю ширину тротуара. Местный житель написал в соцсети «ВКонтакте», что у пенсионеров не получается обойти эту лужу, из-за чего они падают в нее.
«Не пройти. Лужи не убирают, снег не чистят. Пенсионеры падают в лужу из-за того, что пытаются пройти в обход этих луж, а это для них не так просто. А тут остановка, как нам к ней пробиваться?» — написал в группе «Инцидент Курган» пользователь Александр Власенко.
Он попросил мэра Кургана Елену Ситникову разобраться в этой ситуации. «Направили обращение в профильный департамент, специалисты разберутся в ситуации и подготовят ответ. Проинформируем дополнительно в ближайшее время», — ответили представители городской администрации в комментариях под постом.
Ранее стало известно, что в Курганской области 17 марта потеплеет до +8 градусов. 16 и 18 марта, по прогнозу, максимальная температура воздуха может достичь +7 градусов. При этом ночью будет наблюдаться минусовая температура.
Горожан беспокоит, что из-за лужи сложно подойти к остановке
Фото: группа соцсети «ВКонтакте» «Инцидент Курган»
Пенсионеры пытаются обойти лужу
Фото: группа соцсети «ВКонтакте» «Инцидент Курган»
В Кургане на остановке возле Центрального рынка из-за талых вод появилась лужа во всю ширину тротуара. Местный житель написал в соцсети «ВКонтакте», что у пенсионеров не получается обойти эту лужу, из-за чего они падают в нее. «Не пройти. Лужи не убирают, снег не чистят. Пенсионеры падают в лужу из-за того, что пытаются пройти в обход этих луж, а это для них не так просто. А тут остановка, как нам к ней пробиваться?» — написал в группе «Инцидент Курган» пользователь Александр Власенко. Он попросил мэра Кургана Елену Ситникову разобраться в этой ситуации. «Направили обращение в профильный департамент, специалисты разберутся в ситуации и подготовят ответ. Проинформируем дополнительно в ближайшее время», — ответили представители городской администрации в комментариях под постом. Ранее стало известно, что в Курганской области 17 марта потеплеет до +8 градусов. 16 и 18 марта, по прогнозу, максимальная температура воздуха может достичь +7 градусов. При этом ночью будет наблюдаться минусовая температура.