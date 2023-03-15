15 марта 2023

Пенсионеры падают в большую лужу, появившуюся у Центрального рынка Кургана. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Проспект Конституции, дом 48. Курган, лужа, весна в городе
Лужа появилась в центре города (архивное фото) Фото:

В Кургане на остановке возле Центрального рынка из-за талых вод появилась лужа во всю ширину тротуара. Местный житель написал в соцсети «ВКонтакте», что у пенсионеров не получается обойти эту лужу, из-за чего они падают в нее.

«Не пройти. Лужи не убирают, снег не чистят. Пенсионеры падают в лужу из-за того, что пытаются пройти в обход этих луж, а это для них не так просто. А тут остановка, как нам к ней пробиваться?» — написал в группе «Инцидент Курган» пользователь Александр Власенко.

Он попросил мэра Кургана Елену Ситникову разобраться в этой ситуации. «Направили обращение в профильный департамент, специалисты разберутся в ситуации и подготовят ответ. Проинформируем дополнительно в ближайшее время», — ответили представители городской администрации в комментариях под постом.

Ранее стало известно, что в Курганской области 17 марта потеплеет до +8 градусов. 16 и 18 марта, по прогнозу, максимальная температура воздуха может достичь +7 градусов. При этом ночью будет наблюдаться минусовая температура.

Горожан беспокоит, что из-за лужи сложно подойти к остановке
Фото:
Пенсионеры пытаются обойти лужу
Фото:

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В Кургане на остановке возле Центрального рынка из-за талых вод появилась лужа во всю ширину тротуара. Местный житель написал в соцсети «ВКонтакте», что у пенсионеров не получается обойти эту лужу, из-за чего они падают в нее. «Не пройти. Лужи не убирают, снег не чистят. Пенсионеры падают в лужу из-за того, что пытаются пройти в обход этих луж, а это для них не так просто. А тут остановка, как нам к ней пробиваться?» — написал в группе «Инцидент Курган» пользователь Александр Власенко. Он попросил мэра Кургана Елену Ситникову разобраться в этой ситуации. «Направили обращение в профильный департамент, специалисты разберутся в ситуации и подготовят ответ. Проинформируем дополнительно в ближайшее время», — ответили представители городской администрации в комментариях под постом. Ранее стало известно, что в Курганской области 17 марта потеплеет до +8 градусов. 16 и 18 марта, по прогнозу, максимальная температура воздуха может достичь +7 градусов. При этом ночью будет наблюдаться минусовая температура.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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