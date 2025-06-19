Общество Образование Курганцы сдают экзамен на стадионе, чтобы поступить в военные вузы. Фото, видео 20 июня 2025 в 10:58 Размер текста - 17 + На Центральном стадионе будущие студенты военных вузов сдают нормативы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Более 100 юношей из Курганской области планируют поступить в военные вузы Минобороны РФ. Для сдачи экзамена по физической подготовке специально приехала приемная комиссия из Сызрани. Об этом передает корреспондент URA.RU с Центрального стадиона. На экзамене присутствуют представитель штаба Центрального военного округа, подполковник РА Алексей Белокур и военком региона Айрат Зарипов. «На Центральном стадионе проходит сдача физической подготовки. Это крайний вступительный экзамен для поступления в военные вузы. Выездная комиссия из Сызрани приехала принимать экзамены. Из Курганской области более 100 юношей подали заявления, чтобы стать кандидатами на поступление в вузы Минобороны РФ», — рассказал URA.RU Белокур. При этом он отметил, что большая часть юношей уже убыли для сдачи экзамена в военные вузы. По словам представителя штаба ЦВО, для поступления в вузы Минобороны РФ юношам необходимо написать заявление в военном комиссариате, пройти медицинскую комиссию. Далее проходится психологический профессиональный отбор, где решаются тесты. Заключительный этап — сдача нормативов по физической подготовке. Военком Курганской области Айрат Зарипов назвал несколько преимуществ при поступлении в военные учебные заведения. Студенты получают: бесплатное высшее образование, обмундирование, питание. По окончанию учебы идет распределение: не нужно думать, где найти работу. На протяжении пяти лет вуз платит студентам стипендии. «Наши ребята стараются выбирать учебные заведения, которые находятся поближе к дому: Тюменское инженерное училище, Челябинское авиационное училище», — отметил Зарипов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Более 100 юношей из Курганской области планируют поступить в военные вузы Минобороны РФ. Для сдачи экзамена по физической подготовке специально приехала приемная комиссия из Сызрани. Об этом передает корреспондент URA.RU с Центрального стадиона. На экзамене присутствуют представитель штаба Центрального военного округа, подполковник РА Алексей Белокур и военком региона Айрат Зарипов. «На Центральном стадионе проходит сдача физической подготовки. Это крайний вступительный экзамен для поступления в военные вузы. Выездная комиссия из Сызрани приехала принимать экзамены. Из Курганской области более 100 юношей подали заявления, чтобы стать кандидатами на поступление в вузы Минобороны РФ», — рассказал URA.RU Белокур. При этом он отметил, что большая часть юношей уже убыли для сдачи экзамена в военные вузы. По словам представителя штаба ЦВО, для поступления в вузы Минобороны РФ юношам необходимо написать заявление в военном комиссариате, пройти медицинскую комиссию. Далее проходится психологический профессиональный отбор, где решаются тесты. Заключительный этап — сдача нормативов по физической подготовке. Военком Курганской области Айрат Зарипов назвал несколько преимуществ при поступлении в военные учебные заведения. Студенты получают: бесплатное высшее образование, обмундирование, питание. По окончанию учебы идет распределение: не нужно думать, где найти работу. На протяжении пяти лет вуз платит студентам стипендии. «Наши ребята стараются выбирать учебные заведения, которые находятся поближе к дому: Тюменское инженерное училище, Челябинское авиационное училище», — отметил Зарипов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям