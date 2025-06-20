Курганская область приняла на летний отдых более ста детей из Краснодона (Луганская Народная Республика). Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем tg-канале.
«Курганская область принимает гостей. По традиции пригласили на летом к нам отдохнуть и набраться сил ребятишек из Краснодона. Более ста ребят уже заехали на смену в один из курганских лагерей. Примем еще», — подчеркнул губернатор.
Ранее Шумков поручил уделить особое внимание безопасности в детских лагерях Курганской области, где этим летом отдохнут более 34 тысяч детей, включая ребят из трудной жизненной ситуации, семей участников СВО и подшефных территорий ЛНР. Для сотрудников лагерей проведены инструктажи по действиям в экстренных ситуациях, а также организованы проверки с участием МЧС и Роспотребнадзора.
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