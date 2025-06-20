Губернатор Шумков рассказал о приеме детей из Краснодона в курганском лагере. Фото

В Курганской области в лагере отдохнут более ста детей из Краснодона
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Дети из ЛНР отдохнут в курганском лагере
Дети из ЛНР отдохнут в курганском лагере Фото:

Курганская область приняла на летний отдых более ста детей из Краснодона (Луганская Народная Республика). Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем tg-канале.

«Курганская область принимает гостей. По традиции пригласили на летом к нам отдохнуть и набраться сил ребятишек из Краснодона. Более ста ребят уже заехали на смену в один из курганских лагерей. Примем еще», — подчеркнул губернатор.

Ранее Шумков поручил уделить особое внимание безопасности в детских лагерях Курганской области, где этим летом отдохнут более 34 тысяч детей, включая ребят из трудной жизненной ситуации, семей участников СВО и подшефных территорий ЛНР. Для сотрудников лагерей проведены инструктажи по действиям в экстренных ситуациях, а также организованы проверки с участием МЧС и Роспотребнадзора.

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Курганская область приняла на летний отдых более ста детей из Краснодона (Луганская Народная Республика). Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем tg-канале. «Курганская область принимает гостей. По традиции пригласили на летом к нам отдохнуть и набраться сил ребятишек из Краснодона. Более ста ребят уже заехали на смену в один из курганских лагерей. Примем еще», — подчеркнул губернатор. Ранее Шумков поручил уделить особое внимание безопасности в детских лагерях Курганской области, где этим летом отдохнут более 34 тысяч детей, включая ребят из трудной жизненной ситуации, семей участников СВО и подшефных территорий ЛНР. Для сотрудников лагерей проведены инструктажи по действиям в экстренных ситуациях, а также организованы проверки с участием МЧС и Роспотребнадзора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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