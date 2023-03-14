Температура в Курганской области превысит норму на 13 градусов

15 марта 2023 в 13:55 Размер текста - 17 +

В ближайшие дни в регионе будет наблюдаться плюсовая температура Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области 17 марта, по прогнозу синоптиков, может потеплеть до +8 градусов. При этом норма среднемесячной температуры воздуха в марте в регионе составляет от -5 до -7 градусов. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области. 17.03.2023, температура воздуха, день: +3,+8 градусов», — указано на сайте. 16 и 18 марта ожидается потепление до +17 градусов. Ночью 16 марта может похолодать до -12 градусов, а уже 18 марта температура воздуха не опустится ниже -5 градусов. 17 марта ожидается слабый ветер, 16 марта его скорость может достичь 10 метров в секунду, а 18 марта — 9 метров. Ранее в Курганской области на трассах из-за плохой погоды временно ограничили движение пассажирского транспорта. На дорогах из-за дождя и мокрого снега образовались снежный накат и наледь.

В Курганской области 17 марта, по прогнозу синоптиков, может потеплеть до +8 градусов. При этом норма среднемесячной температуры воздуха в марте в регионе составляет от -5 до -7 градусов. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области. 17.03.2023, температура воздуха, день: +3,+8 градусов», — указано на сайте. 16 и 18 марта ожидается потепление до +17 градусов. Ночью 16 марта может похолодать до -12 градусов, а уже 18 марта температура воздуха не опустится ниже -5 градусов. 17 марта ожидается слабый ветер, 16 марта его скорость может достичь 10 метров в секунду, а 18 марта — 9 метров. Ранее в Курганской области на трассах из-за плохой погоды временно ограничили движение пассажирского транспорта. На дорогах из-за дождя и мокрого снега образовались снежный накат и наледь.