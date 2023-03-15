15 марта 2023

В колонию ЯНАО, где сидят самые страшные преступники, набирают сотрудников из соцсетей

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу Сироджова Мухридина. Кетово. Курган, уголовное дело, тюремщик, приговор, колония, тюрьма, судебное заседание, судья, личное дело, сотрудник фсин
Колония «Полярная сова» ищет сотрудников в соцсетях Фото:

В исправительную колонию особого режима «Полярная сова», которая находится в поселке Харп, Приуральского района ЯНАО, набирают сотрудников из соцсетей. Объявление о поиске сотрудников было размещено в группе «Подслушано в Харпе» во «Вконтакте».

«В ФКУ ИК-18 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу требуются заведующий складом, инспектор ОКБИиХО, слесарь-сантехник, заведующий столовой. Стабильный доход, оплата проезда к месту проведения отпуска и обратно один раз в два года работнику и одному члену семьи», — написала Полина Гончарова в соцсети.

В объявлении указано, что есть перспектива роста по карьерной лестнице, а также различного рода премии. По номеру телефона, который был указан в объявлении, корреспонденту комментировать информацию отказались. Агентство направило запрос на электронную почту учреждения. Ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что в исправительную колонию — 3 в поселке Харп также требуются сотрудники. В объявлении, которое было размещено в социальной сети, указано, что ориентировочная заработная плата 45 тысяч рублей.

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В исправительную колонию особого режима «Полярная сова», которая находится в поселке Харп, Приуральского района ЯНАО, набирают сотрудников из соцсетей. Объявление о поиске сотрудников было размещено в группе «Подслушано в Харпе» во «Вконтакте». «В ФКУ ИК-18 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу требуются заведующий складом, инспектор ОКБИиХО, слесарь-сантехник, заведующий столовой. Стабильный доход, оплата проезда к месту проведения отпуска и обратно один раз в два года работнику и одному члену семьи», — написала Полина Гончарова в соцсети. В объявлении указано, что есть перспектива роста по карьерной лестнице, а также различного рода премии. По номеру телефона, который был указан в объявлении, корреспонденту комментировать информацию отказались. Агентство направило запрос на электронную почту учреждения. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что в исправительную колонию — 3 в поселке Харп также требуются сотрудники. В объявлении, которое было размещено в социальной сети, указано, что ориентировочная заработная плата 45 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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