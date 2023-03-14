14 марта 2023
13 марта 2023

В соцсетях ищут сотрудников в исправительную колонию особого режима в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Исправительно-трудовая колония № 6 (съемка 2013г). Курганская обл.Иковка., охрана, тюрьма, итк, исправительно-трудовая колония, развод караула
Сотрудникам предлагают зарплату в 45 тысяч рублей Фото:

В исправительную колонию особого режима, которая находится в поселке городского типа Харп, Приуральского района ЯНАО ищут новых сотрудников. Об этом написал Андрей Попович в группе «Подслушано в Харпе» во «ВКонтакте».

«ФКУ ИК-3 УФСИН России по ЯНАО требуются: специалист по охране труда, экономист. Дружный коллектив, стабильный заработок, годовая, квартальные и ежемесячные премии, соцпакет», — написал Попович.

Он отметил, что заработная плата ориентировочно 45 тысяч рублей. Агентство пыталось связаться с автором объявления по номеру телефона, который был указан и по номерам доступным в интернете. Оперативно получить комментарий не удалось, на звонки никто не ответил.

Ранее УФСИН России по ЯНАО отметил проблему кадрового голода в работе ведомства. В марте 2022 года в социальной сети «ВКонтакте» было также размещено объявление о поиске сотрудника в исправительную колонию №18 «Полярная сова» в Харпе.

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В исправительную колонию особого режима, которая находится в поселке городского типа Харп, Приуральского района ЯНАО ищут новых сотрудников. Об этом написал Андрей Попович в группе «Подслушано в Харпе» во «ВКонтакте». «ФКУ ИК-3 УФСИН России по ЯНАО требуются: специалист по охране труда, экономист. Дружный коллектив, стабильный заработок, годовая, квартальные и ежемесячные премии, соцпакет», — написал Попович. Он отметил, что заработная плата ориентировочно 45 тысяч рублей. Агентство пыталось связаться с автором объявления по номеру телефона, который был указан и по номерам доступным в интернете. Оперативно получить комментарий не удалось, на звонки никто не ответил. Ранее УФСИН России по ЯНАО отметил проблему кадрового голода в работе ведомства. В марте 2022 года в социальной сети «ВКонтакте» было также размещено объявление о поиске сотрудника в исправительную колонию №18 «Полярная сова» в Харпе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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