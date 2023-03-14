В соцсетях ищут сотрудников в исправительную колонию особого режима в ЯНАО

15 марта 2023 в 14:48 Размер текста - 17 +

Сотрудникам предлагают зарплату в 45 тысяч рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В исправительную колонию особого режима, которая находится в поселке городского типа Харп, Приуральского района ЯНАО ищут новых сотрудников. Об этом написал Андрей Попович в группе «Подслушано в Харпе» во «ВКонтакте». «ФКУ ИК-3 УФСИН России по ЯНАО требуются: специалист по охране труда, экономист. Дружный коллектив, стабильный заработок, годовая, квартальные и ежемесячные премии, соцпакет», — написал Попович. Он отметил, что заработная плата ориентировочно 45 тысяч рублей. Агентство пыталось связаться с автором объявления по номеру телефона, который был указан и по номерам доступным в интернете. Оперативно получить комментарий не удалось, на звонки никто не ответил. Ранее УФСИН России по ЯНАО отметил проблему кадрового голода в работе ведомства. В марте 2022 года в социальной сети «ВКонтакте» было также размещено объявление о поиске сотрудника в исправительную колонию №18 «Полярная сова» в Харпе.

В исправительную колонию особого режима, которая находится в поселке городского типа Харп, Приуральского района ЯНАО ищут новых сотрудников. Об этом написал Андрей Попович в группе «Подслушано в Харпе» во «ВКонтакте». «ФКУ ИК-3 УФСИН России по ЯНАО требуются: специалист по охране труда, экономист. Дружный коллектив, стабильный заработок, годовая, квартальные и ежемесячные премии, соцпакет», — написал Попович. Он отметил, что заработная плата ориентировочно 45 тысяч рублей. Агентство пыталось связаться с автором объявления по номеру телефона, который был указан и по номерам доступным в интернете. Оперативно получить комментарий не удалось, на звонки никто не ответил. Ранее УФСИН России по ЯНАО отметил проблему кадрового голода в работе ведомства. В марте 2022 года в социальной сети «ВКонтакте» было также размещено объявление о поиске сотрудника в исправительную колонию №18 «Полярная сова» в Харпе.