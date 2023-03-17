В Кремле раскрыли дату закрытой беседы Путина с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин 20 марта встретятся в закрытом режиме для обсуждения вопросов взаимоотношений двух стран. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков в ходе брифинга.
«20 марта во второй половине дня Путин и Си проведут двустороннюю встречу тет-а-тет. Поужинают вместе, и мы придаем этой неформальной закрытой беседе очень большое значение», — передает слова Ушакова корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что на встрече будут обсуждаться самые ключевые вопросы, касающиеся взаимоотношений России и Китая и ведения дел на международной арене.
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