В Кремле раскрыли дату закрытой беседы Путина с Си Цзиньпином

Помощник президента Ушаков: Путин встретится с Си Цзиньпином 20 марта
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин и Си проведут закрытую встречу 20 марта Фото:

Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин 20 марта встретятся в закрытом режиме для обсуждения вопросов взаимоотношений двух стран. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков в ходе брифинга.

«20 марта во второй половине дня Путин и Си проведут двустороннюю встречу тет-а-тет. Поужинают вместе, и мы придаем этой неформальной закрытой беседе очень большое значение», — передает слова Ушакова корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что на встрече будут обсуждаться самые ключевые вопросы, касающиеся взаимоотношений России и Китая и ведения дел на международной арене.

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Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин 20 марта встретятся в закрытом режиме для обсуждения вопросов взаимоотношений двух стран. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков в ходе брифинга. «20 марта во второй половине дня Путин и Си проведут двустороннюю встречу тет-а-тет. Поужинают вместе, и мы придаем этой неформальной закрытой беседе очень большое значение», — передает слова Ушакова корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что на встрече будут обсуждаться самые ключевые вопросы, касающиеся взаимоотношений России и Китая и ведения дел на международной арене.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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