Россия обсудит военное сотрудничество с Китаем

На встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина будут обсуждаться вопросы военного сотрудничества
На встрече президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина будут обсуждаться вопросы военно-технического сотрудничества. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в ходе брифинга.
«Проблематика военно-технического сотрудничества будет обсуждаться. Приглашены министр обороны РФ Сергей Шойгу и генеральный директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев», — передает слова Ушакова корреспондент URA.RU.
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