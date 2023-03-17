Россия обсудит военное сотрудничество с Китаем

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
На встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина будут обсуждаться вопросы военного сотрудничества Фото:

На встрече президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина будут обсуждаться вопросы военно-технического сотрудничества. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в ходе брифинга.

«Проблематика военно-технического сотрудничества будет обсуждаться. Приглашены министр обороны РФ Сергей Шойгу и генеральный директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев», — передает слова Ушакова корреспондент URA.RU.

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На встрече президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина будут обсуждаться вопросы военно-технического сотрудничества. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в ходе брифинга. «Проблематика военно-технического сотрудничества будет обсуждаться. Приглашены министр обороны РФ Сергей Шойгу и генеральный директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев», — передает слова Ушакова корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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