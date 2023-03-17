В Кремле назвали особенным визит Си Цзиньпина в Москву

Особенность государственного визита главы КНР Си Цзиньпина в Россию заключается в том, что встреча будет носить исключительно деловой характер. Об этом заявил помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков в ходе брифинга, передает корреспондент URA.RU.
«Особенность этого государственного визита в том, что никаких дополнительных отягощающих протокольных штучек не будет. Визит называется государственным, чтобы подчеркнуть его важность. Носить он будет исключительно деловой характер», — заявил Ушаков. Также он добавил, что первая встреча крайне важна для обеих сторон, потому что она даст возможность обсуждать самые важные темы в открытом доверительном формате.
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