В Кремле назвали особенным визит Си Цзиньпина в Москву

17 марта 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

МИД России раскрыл особенности визита Си в Москву Фото: официальный сайт президента РФ Особенность государственного визита главы КНР Си Цзиньпина в Россию заключается в том, что встреча будет носить исключительно деловой характер. Об этом заявил помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков в ходе брифинга, передает корреспондент URA.RU. «Особенность этого государственного визита в том, что никаких дополнительных отягощающих протокольных штучек не будет. Визит называется государственным, чтобы подчеркнуть его важность. Носить он будет исключительно деловой характер», — заявил Ушаков. Также он добавил, что первая встреча крайне важна для обеих сторон, потому что она даст возможность обсуждать самые важные темы в открытом доверительном формате.

Особенность государственного визита главы КНР Си Цзиньпина в Россию заключается в том, что встреча будет носить исключительно деловой характер. Об этом заявил помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков в ходе брифинга, передает корреспондент URA.RU. «Особенность этого государственного визита в том, что никаких дополнительных отягощающих протокольных штучек не будет. Визит называется государственным, чтобы подчеркнуть его важность. Носить он будет исключительно деловой характер», — заявил Ушаков. Также он добавил, что первая встреча крайне важна для обеих сторон, потому что она даст возможность обсуждать самые важные темы в открытом доверительном формате.