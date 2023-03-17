Путин написал для Китая статью по поводу украинского кризиса

17 марта 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Путин в своей статье заденет подходы России и Китая к украинскому конфликту, заявил Юрий Ушаков Фото: официальный сайт президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин перед совместной встречей опубликуют собственные статьи, в которых будут затронуты вопросы, касающиеся России и Китая. В статье российского лидера, которая будет опубликована на официальном сайте Кремля, также будет затронута тема конфликта на Украине. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, слова которого передает корреспондент URA.RU. «В основном в статье будет идти речь о двусторонних отношениях. Я не знаю содержание китайской статьи, но в нашей статье говорится о подходах России и Китая к украинскому вопросу. Помимо этих двух документов, в проработке также много документов по различным отраслям сотрудничества, больше десяти. Они в разной степени готовности и будут подписаны на полях визита», — заявил Ушаков.

Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин перед совместной встречей опубликуют собственные статьи, в которых будут затронуты вопросы, касающиеся России и Китая. В статье российского лидера, которая будет опубликована на официальном сайте Кремля, также будет затронута тема конфликта на Украине. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, слова которого передает корреспондент URA.RU. «В основном в статье будет идти речь о двусторонних отношениях. Я не знаю содержание китайской статьи, но в нашей статье говорится о подходах России и Китая к украинскому вопросу. Помимо этих двух документов, в проработке также много документов по различным отраслям сотрудничества, больше десяти. Они в разной степени готовности и будут подписаны на полях визита», — заявил Ушаков.