Курганцев осудили за кражу мусорных баков из школьного двора

18 марта 2023 в 03:06 Размер текста - 17 +

Одного из подсудимых будет отбывать три года в колонии строгого режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителей Шадринска (Курганская область) осудили за кражу трех мусорных баков со двора школы. Они причинили материальный ущерб в размере 10 250 рублей, сообщается на сайте Шадринского районного суда. «Подсудимые, находясь на территории школы и используя тележку, украли два мусорных бака и скрылись с места преступления. Спустя несколько дней они вернулись в школьный двор и украли еще один мусорный бак, так же воспользовавшись тележкой. Таким образом, подсудимые причинили материальный ущерб в размере 10 250 рублей», — говорится в документе. Исходя из имеющихся данных о личности, подсудимые неоднократно привлекались к административной ответственности и наблюдаются у наркологов. В судебном заседании оба признали свою вину и отказались от дачи показаний. Одного из них суд приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 10 месяцев. Другому суд назначил наказание в виде обязательных работ на срок 400 часов. Ранее URA.RU писало, что жителя Кургана посадили на два года за кражу велосипеда. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима.

Жителей Шадринска (Курганская область) осудили за кражу трех мусорных баков со двора школы. Они причинили материальный ущерб в размере 10 250 рублей, сообщается на сайте Шадринского районного суда. «Подсудимые, находясь на территории школы и используя тележку, украли два мусорных бака и скрылись с места преступления. Спустя несколько дней они вернулись в школьный двор и украли еще один мусорный бак, так же воспользовавшись тележкой. Таким образом, подсудимые причинили материальный ущерб в размере 10 250 рублей», — говорится в документе. Исходя из имеющихся данных о личности, подсудимые неоднократно привлекались к административной ответственности и наблюдаются у наркологов. В судебном заседании оба признали свою вину и отказались от дачи показаний. Одного из них суд приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 10 месяцев. Другому суд назначил наказание в виде обязательных работ на срок 400 часов. Ранее URA.RU писало, что жителя Кургана посадили на два года за кражу велосипеда. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима.