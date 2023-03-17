17 марта 2023
16 марта 2023

Курганцев осудили за кражу мусорных баков из школьного двора

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор бывшему главе МЧС Рожкову Олегу. Курган , приговор, судебное заседание, приговор суда, суд
Одного из подсудимых будет отбывать три года в колонии строгого режима Фото:

Жителей Шадринска (Курганская область) осудили за кражу трех мусорных баков со двора школы. Они причинили материальный ущерб в размере 10 250 рублей, сообщается на сайте Шадринского районного суда.

«Подсудимые, находясь на территории школы и используя тележку, украли два мусорных бака и скрылись с места преступления. Спустя несколько дней они вернулись в школьный двор и украли еще один мусорный бак, так же воспользовавшись тележкой. Таким образом, подсудимые причинили материальный ущерб в размере 10 250 рублей», — говорится в документе.

Исходя из имеющихся данных о личности, подсудимые неоднократно привлекались к административной ответственности и наблюдаются у наркологов. В судебном заседании оба признали свою вину и отказались от дачи показаний. Одного из них суд приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 10 месяцев. Другому суд назначил наказание в виде обязательных работ на срок 400 часов.

Ранее URA.RU писало, что жителя Кургана посадили на два года за кражу велосипеда. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима.

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Жителей Шадринска (Курганская область) осудили за кражу трех мусорных баков со двора школы. Они причинили материальный ущерб в размере 10 250 рублей, сообщается на сайте Шадринского районного суда. «Подсудимые, находясь на территории школы и используя тележку, украли два мусорных бака и скрылись с места преступления. Спустя несколько дней они вернулись в школьный двор и украли еще один мусорный бак, так же воспользовавшись тележкой. Таким образом, подсудимые причинили материальный ущерб в размере 10 250 рублей», — говорится в документе. Исходя из имеющихся данных о личности, подсудимые неоднократно привлекались к административной ответственности и наблюдаются у наркологов. В судебном заседании оба признали свою вину и отказались от дачи показаний. Одного из них суд приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 10 месяцев. Другому суд назначил наказание в виде обязательных работ на срок 400 часов. Ранее URA.RU писало, что жителя Кургана посадили на два года за кражу велосипеда. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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