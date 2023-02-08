Жителя Кургана осудили на два года за кражу велосипеда

Курганец украл велосипед около здания УФСИН Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ранее судимого жителя Кургана посадили на два года за кражу велосипеда. Об этом сообщается на сайте Курганского городского суда.

«Находясь у здания УФСИН России по Курганской области, мужчина решил украсть велосипед стоимостью 12 тысяч рублей. После этого подсудимый скрылся с места происшествия», — говорится в документе.

Обстоятельством, отягчающим наказание, является рецидив преступлений. Подсудимый полностью признал свою вину и согласился с обвинением. Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане мужчина украл велосипед и сдал его в комиссионный магазин. Личность была установлена при изучении записей с камер видеонаблюдения.