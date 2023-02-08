08 февраля 2023
07 февраля 2023

Жителя Кургана осудили на два года за кражу велосипеда

© Служба новостей «URA.RU»
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Набережная Тобола. Курган , пешеход, велосипедист, велосипед
Курганец украл велосипед около здания УФСИН Фото:

Ранее судимого жителя Кургана посадили на два года за кражу велосипеда. Об этом сообщается на сайте Курганского городского суда.

«Находясь у здания УФСИН России по Курганской области, мужчина решил украсть велосипед стоимостью 12 тысяч рублей. После этого подсудимый скрылся с места происшествия», — говорится в документе.

Обстоятельством, отягчающим наказание, является рецидив преступлений. Подсудимый полностью признал свою вину и согласился с обвинением. Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане мужчина украл велосипед и сдал его в комиссионный магазин. Личность была установлена при изучении записей с камер видеонаблюдения.

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Ранее судимого жителя Кургана посадили на два года за кражу велосипеда. Об этом сообщается на сайте Курганского городского суда. «Находясь у здания УФСИН России по Курганской области, мужчина решил украсть велосипед стоимостью 12 тысяч рублей. После этого подсудимый скрылся с места происшествия», — говорится в документе. Обстоятельством, отягчающим наказание, является рецидив преступлений. Подсудимый полностью признал свою вину и согласился с обвинением. Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Ранее URA.RU писало, что в Кургане мужчина украл велосипед и сдал его в комиссионный магазин. Личность была установлена при изучении записей с камер видеонаблюдения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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