Будущий моряк из Челябинской области учит подростков проходить полосу препятствий. Видео

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Максим Астафьев учится на четвертом курсе в военно-морском училище Фото:

Уроженец Аргаяшского района Челябинской области Максим Астафьев рассказал в обучающем ролике для подростков, как проходить полосу препятствий. Молодой человек учится в крымском военно-морском училище и является командиром в военно-патриотическом центре. Об этом сообщили в социальных сетях.

«Максим Астафьев, выпускник Аргаяшской школы №2, учится на четвертом курсе Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова. Он командует взводом „Школы юных командиров“ из 20 подростков в „Крымпатриотцентре“. В ролике наш земляк показал, как проходить полосу препятствий», — сообщили в паблике «Куда пойти в Аргаяше?» в соцсети «ВКонтакте».

На видео молодой человек рассказывает о предстоящем соревновании, к которому он должен подготовить свой отряд. Астафьев показал, как проходить один из этапов полосы препятствий.

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Уроженец Аргаяшского района Челябинской области Максим Астафьев рассказал в обучающем ролике для подростков, как проходить полосу препятствий. Молодой человек учится в крымском военно-морском училище и является командиром в военно-патриотическом центре. Об этом сообщили в социальных сетях. «Максим Астафьев, выпускник Аргаяшской школы №2, учится на четвертом курсе Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова. Он командует взводом „Школы юных командиров“ из 20 подростков в „Крымпатриотцентре“. В ролике наш земляк показал, как проходить полосу препятствий», — сообщили в паблике «Куда пойти в Аргаяше?» в соцсети «ВКонтакте». На видео молодой человек рассказывает о предстоящем соревновании, к которому он должен подготовить свой отряд. Астафьев показал, как проходить один из этапов полосы препятствий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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