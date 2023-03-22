Будущий моряк из Челябинской области учит подростков проходить полосу препятствий. Видео

22 марта 2023 в 19:33 Размер текста - 17 +

Максим Астафьев учится на четвертом курсе в военно-морском училище Фото: miliman/pickupimage.com Уроженец Аргаяшского района Челябинской области Максим Астафьев рассказал в обучающем ролике для подростков, как проходить полосу препятствий. Молодой человек учится в крымском военно-морском училище и является командиром в военно-патриотическом центре. Об этом сообщили в социальных сетях. «Максим Астафьев, выпускник Аргаяшской школы №2, учится на четвертом курсе Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова. Он командует взводом „Школы юных командиров“ из 20 подростков в „Крымпатриотцентре“. В ролике наш земляк показал, как проходить полосу препятствий», — сообщили в паблике «Куда пойти в Аргаяше?» в соцсети «ВКонтакте». На видео молодой человек рассказывает о предстоящем соревновании, к которому он должен подготовить свой отряд. Астафьев показал, как проходить один из этапов полосы препятствий.

Уроженец Аргаяшского района Челябинской области Максим Астафьев рассказал в обучающем ролике для подростков, как проходить полосу препятствий. Молодой человек учится в крымском военно-морском училище и является командиром в военно-патриотическом центре. Об этом сообщили в социальных сетях. «Максим Астафьев, выпускник Аргаяшской школы №2, учится на четвертом курсе Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова. Он командует взводом „Школы юных командиров“ из 20 подростков в „Крымпатриотцентре“. В ролике наш земляк показал, как проходить полосу препятствий», — сообщили в паблике «Куда пойти в Аргаяше?» в соцсети «ВКонтакте». На видео молодой человек рассказывает о предстоящем соревновании, к которому он должен подготовить свой отряд. Астафьев показал, как проходить один из этапов полосы препятствий.