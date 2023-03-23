В США нашли неожиданное решение украинского конфликта

The Atlantic: Украина должна продать России часть своей территории

В США считают возможной продажу части украинских территорий России Фото: Official White House / Adam Schultz

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина могла бы продать России часть своих территорий, чтобы урегулировать конфликт. С таким предложением выступил бывший советник по оборонной политике при Пентагоне и американском сенате Марио Лойола. Он отметил, что США должны заставить Украину поступить таким образом.

«США должны побудить Украину продать русским территорию, которую они сейчас занимают, в обмен на большую сумму, которая включает репарации», — написал Марио Лойола в материале для The Atlantic. По его мнению, продолжительный конфликт не выгоден ни одной из сторон, а такое решение помогло бы добиться мира. Кроме того, более однородное украинское государство на компактной территории могло бы быстрее интегрироваться в Европейский союз, как киевские власти давно хотели.

Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. В цели СВО входит помощь мирным жителям Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не поддерживают идею заморозки боевых действий на Украине, передает RT.