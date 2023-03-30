СК потребовал арестовать двух замгубернатора Брянской области за взятки

Следственный комитет РФ просит Басманный суд Москвы арестовать двоих заместителей губернатора Брянской области. Причиной для ареста стала дача взяток в особо крупном размере.
«В суд поступили материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении [заместителей губернатора Брянской области] Елены Егоровой (курирует культуру и образование в регионе — прим. URA.RU) и Татьяны Кулешовой (занимается вопросами внутренней и информационной политики — прим. URA.RU)», — сказали в суде, сообщает РИА Новости. Уточняется, что подозреваемым вменяется статья за дачу взятки в особо крупном размере.
Ранее сообщалось, что двух врио замгубернатора Брянской области задержали по подозрению в получении взяток, передает RT. В отношении их заведено уголовное дело, сообщает телеканал 360.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!