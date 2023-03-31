31 марта 2023

В России изменились схема оплаты ЖКХ

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, жкх, деньги
Граждане начнут получать новые квитанции за оплату общедомовых нужд Фото:

В России с 1 апреля 2023 года граждане начнут получать новые квитанции за оплату общедомовых нужд. Также нуждающимся на полгода предоставят субсидии для оплаты жилья и коммунальных услуг. Постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Министерству строительства и ЖКХ совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ и Министерством экономического развития утвердить в шестимесячный срок методические рекомендации по применению правил предоставления субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», — сообщается в опубликованном документе.

В новых квитанциях оплата общедомовых услуг таких, как работа лифта и электричество в подъезде, будет рассчитывать по их фактическому потреблению. Жильцы будут платить по счетчикам. В случае их отсутствия, платежи начислят согласно нормативам. Также россиянам пересчитают оплату общедомовых нужд за прошлый год.

Ранее URA.RU писало, что в России с 1 апреля 2023 года также повысятся пенсии и вступят новые правила по социальным пособиям. Помимо этого, появляется новая валюта — цифровой рубль. Ее можно будет использовать только для электронных переводов.

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В России с 1 апреля 2023 года граждане начнут получать новые квитанции за оплату общедомовых нужд. Также нуждающимся на полгода предоставят субсидии для оплаты жилья и коммунальных услуг. Постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации. «Министерству строительства и ЖКХ совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ и Министерством экономического развития утвердить в шестимесячный срок методические рекомендации по применению правил предоставления субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», — сообщается в опубликованном документе. В новых квитанциях оплата общедомовых услуг таких, как работа лифта и электричество в подъезде, будет рассчитывать по их фактическому потреблению. Жильцы будут платить по счетчикам. В случае их отсутствия, платежи начислят согласно нормативам. Также россиянам пересчитают оплату общедомовых нужд за прошлый год. Ранее URA.RU писало, что в России с 1 апреля 2023 года также повысятся пенсии и вступят новые правила по социальным пособиям. Помимо этого, появляется новая валюта — цифровой рубль. Ее можно будет использовать только для электронных переводов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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