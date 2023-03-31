Россияне начнут получать повышенные пенсии

01 апреля 2023 в 03:34 Размер текста - 17 +

Увеличение социальной пенсии коснется четырех миллионов человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России с 1 апреля 2023 года увеличат социальные пенсии. Об этом сообщается в постановлении правительства РФ. «Правительство РФ постановляет: утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2023 года социальных пенсий в размере 1,033. Фонду пенсионного и социального страхования РФ проинформировать территориальные органы о размере коэффициента для увеличения соответствующих пенсий», — говорится в постановлении , опубликованном на портале правовой информации. Ранее сообщалось, что данная льгота коснется четырех миллионов человек. Социальная пенсия вырастет с 6925 рублей до 7153 рублей. Средний размер выплаты составит 10193 рубля. Помимо этого, в России с 4 апреля вступят новые правила по детским пособиям. Для их получения родители должны будут предоставлять сведения о доходах и о движимом и недвижимом имуществе.

В России с 1 апреля 2023 года увеличат социальные пенсии. Об этом сообщается в постановлении правительства РФ. «Правительство РФ постановляет: утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2023 года социальных пенсий в размере 1,033. Фонду пенсионного и социального страхования РФ проинформировать территориальные органы о размере коэффициента для увеличения соответствующих пенсий», — говорится в постановлении, опубликованном на портале правовой информации. Ранее сообщалось, что данная льгота коснется четырех миллионов человек. Социальная пенсия вырастет с 6925 рублей до 7153 рублей. Средний размер выплаты составит 10193 рубля. Помимо этого, в России с 4 апреля вступят новые правила по детским пособиям. Для их получения родители должны будут предоставлять сведения о доходах и о движимом и недвижимом имуществе.