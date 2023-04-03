Курганские власти просят Минздрав вернуть подготовку зубных врачей

В Кургане хотят обучать студентов на зубных врачей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Курганские власти обратились в Минздрав с предложением вернуть в колледжи программу по подготовке зубных врачей. Об этом рассказал первый заместитель директора департамента здравоохранения Курганской области Назар Шевченко в эфире региональной группы ЦУР.

«Раньше Курганский медицинский колледж готовил зубных врачей. По 25 человек выпускали ежегодно. Но последний выпуск был до 2010 года. Потом стандарт убрали из образовательной программы. Сейчас такой возможности [подготовки зубных врачей в колледже] нет. Мы неоднократно, и правительство области, и департамент писали предложение в Министерство здравоохранения о том, чтобы вернуть возможность обучения по среднему специальному образованию зубных врачей, потому что считаем, что это поможет перекрыть кадровые проблемы. Надеюсь, что нас услышат», — сказал Шевченко.

В настоящее время, по словам чиновника, Курганская область готовит врачей-стоматологов по целевому обучению в медицинских вузах других регионов. Однако количество целевиков недостаточно, чтобы покрыть потребности в кадрах.

Ранее URA.RU писало, что курганцы не могут записать детей к стоматологам из-за дефицита специалистов. В детской стоматологической поликлинике всего 12 специалистов. Руководство детской стоматологии занимается активным поиском сотрудников. В поликлинике ждут пятерых студентов-целевиков.