Курганцы не могут записать детей к стоматологам из-за их дефицита

22 ноября 2022 в 11:27 Размер текста - 17 +

В Кургане практически нет талонов на запись к детским стоматологам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Кургана пожаловались, что не могут записать своих детей на приемы к стоматологам через сайт Госуслуг, потому что там нет списка врачей. Об этом сообщают курганцы в социальной сети «ВКонтакте». При этом власти подтверждают дефицит стоматологов.



«Каждую пятницу в восемь утра открывается регистрация на запись к врачу на следующую неделю. Сегодня была вторая попытка: как и на прошлой неделе безуспешно. В поликлинике говорят, что было очень мало талонов. На Госуслугах в поликлинике на улице Карельцева врачей, якобы, не существует вовсе, а значит и записываться не к кому», — указано в сообщении группы «ЧП Курган». В комментариях анонима поддержали другие пользователи. В основном курганцы жалуются на отсутствие талонов на запись. Одна из жительниц города сообщила, что пытались записаться в июле. С поликлиники ей перезвонили 1 ноября. За это время, по словам пользовательницы, зуб ее ребенка уже не подлежал лечению.



Представители департамента здравоохранения ответили в комментариях под постом. По их словам, в Курганской детской стоматологической поликлиники на улице Карельцева такая ситуация сложилась из-за дефицита медиков. Сообщается, что в поликлинике всего 12 специалистов. Руководство детской стоматологии сейчас занимается активным поиском сотрудников. В поликлинике ждут пятерых студентов, которые учатся по целевому направлению.



Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана пожаловалась на лечение ее ребенка по телефону. Больному ребенку врач без личного осмотра назначил лечение по телефону, предложив матери ждать бригаду для отбора анализа на коронавирус. Бригада в течение всего дня так и не приехала. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Кургана пожаловались, что не могут записать своих детей на приемы к стоматологам через сайт Госуслуг, потому что там нет списка врачей. Об этом сообщают курганцы в социальной сети «ВКонтакте». При этом власти подтверждают дефицит стоматологов. «Каждую пятницу в восемь утра открывается регистрация на запись к врачу на следующую неделю. Сегодня была вторая попытка: как и на прошлой неделе безуспешно. В поликлинике говорят, что было очень мало талонов. На Госуслугах в поликлинике на улице Карельцева врачей, якобы, не существует вовсе, а значит и записываться не к кому», — указано в сообщении группы «ЧП Курган». В комментариях анонима поддержали другие пользователи. В основном курганцы жалуются на отсутствие талонов на запись. Одна из жительниц города сообщила, что пытались записаться в июле. С поликлиники ей перезвонили 1 ноября. За это время, по словам пользовательницы, зуб ее ребенка уже не подлежал лечению. Представители департамента здравоохранения ответили в комментариях под постом. По их словам, в Курганской детской стоматологической поликлиники на улице Карельцева такая ситуация сложилась из-за дефицита медиков. Сообщается, что в поликлинике всего 12 специалистов. Руководство детской стоматологии сейчас занимается активным поиском сотрудников. В поликлинике ждут пятерых студентов, которые учатся по целевому направлению. Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана пожаловалась на лечение ее ребенка по телефону. Больному ребенку врач без личного осмотра назначил лечение по телефону, предложив матери ждать бригаду для отбора анализа на коронавирус. Бригада в течение всего дня так и не приехала.