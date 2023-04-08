Пенсионерка из Кургана перевела мошенникам более 90 тысяч рублей

Пенсионерка оформила онлайн-кредит на сумму более 90 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Кургана поверила мошенникам и перевела им более 90 тысяч рублей. Пенсионерка оформила онлайн-кредит, после чего обналичила деньги и перевела их через банкомат на указанный счет. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области.

«Пенсионерке позвонил по телефону мужчина, представившийся сотрудником правоохранительного ведомства. Используя распространенную схему, женщину убедили в том, что на нее пытаются оформить кредит. Согласно указаниям мошенника, женщина оформила онлайн-кредит на сумму более 90 тысяч рублей, после чего обналичила деньги и перевела их через банкомат на указанный счет», — сообщается в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции просят граждан не отвечать на звонки с незнакомых номеров, а также не выполнять какие-либо действия, связанные с деньгами, под диктовку посторонних лиц.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники банка в Кургане отказали женщине в кредите. Местная жительница собиралась отдать более двух миллионов рублей мошенникам.