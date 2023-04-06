Сотрудники банка спасли жительницу Кургана от мошенников

07 апреля 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

Женщина собралась взять кредит, чтобы перевести его мошенникам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники Курганского банка отказали в кредите женщине, которая собиралась отдать эти деньги мошенникам. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления МВД России. «Гражданка отправилась в банк для оформления займа, сказав, что деньги ей необходимы для покупки квартиры. В ходе беседы они попытались выяснить, не стала ли она жертвой мошенников, однако гражданка оставалась непреклонна. Сотрудники финансовой организации отказали женщине в оформлении кредита и сообщили о происходящем в полицию», — указано на сайте полиции. Поведение женщины показалось сотрудникам банка подозрительным. Как передают представители полиции, жительница Кургана получила звонок якобы от сотрудников правоохранительных органов. Женщину убедили взять кредит более, чем на два миллиона рублей. После чего мошенники предложили перевести эти деньги на безопасный счет. Как указано на сайте, сотрудники полиции возбудили уголовное дело. Также в управлении рекомендуют не оформлять кредиты по требованию неизвестных лиц, а также переводить деньги на незнакомые счета. Ранее URA.RU писало, что в Кургане полицейский спас пенсионерку от мошенников. Женщина хотела перевести 80 тысяч рублей.

Сотрудники Курганского банка отказали в кредите женщине, которая собиралась отдать эти деньги мошенникам. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления МВД России. «Гражданка отправилась в банк для оформления займа, сказав, что деньги ей необходимы для покупки квартиры. В ходе беседы они попытались выяснить, не стала ли она жертвой мошенников, однако гражданка оставалась непреклонна. Сотрудники финансовой организации отказали женщине в оформлении кредита и сообщили о происходящем в полицию», — указано на сайте полиции. Поведение женщины показалось сотрудникам банка подозрительным. Как передают представители полиции, жительница Кургана получила звонок якобы от сотрудников правоохранительных органов. Женщину убедили взять кредит более, чем на два миллиона рублей. После чего мошенники предложили перевести эти деньги на безопасный счет. Как указано на сайте, сотрудники полиции возбудили уголовное дело. Также в управлении рекомендуют не оформлять кредиты по требованию неизвестных лиц, а также переводить деньги на незнакомые счета. Ранее URA.RU писало, что в Кургане полицейский спас пенсионерку от мошенников. Женщина хотела перевести 80 тысяч рублей.