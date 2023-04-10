Волонтеры поблагодарили челябинцев за изготовление и сбор свечей для фронта

Обычные свечи тоже пригодны для изготовления окопных свечей Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Миасские волонтеры поблагодарили жителей Челябинской области за сбор и изготовление окопных свечей на СВО. Об отзывчивых челябинцах волонтеры сообщили в соцсетях.

«Хотим выразить огромную благодарность чудесной девушке — Евгении, которая всем сердцем и всей душой болеет за наших дорогих защитников. Мы уже сбились со счета, сколько блиндажных свечей изготовила Евгения, вместе со своей семьей и передала нам. Наши защитники очень благодарны Евгении за свет и теплоту, за возможность понять, что их дома помнят, любят и ждут. Спасибо, Женя, за ваше доброе сердце и ваш труд во благо», — написали волонтеры в паблике «ZOV Миасса» соцсети ВКонтакте.

Также миассцы написали, что им бы очень хотелось найти и поблагодарить неравнодушных жителей Сыростана. Сыростанцы передают им большое количество восковых и парафиновых свечей через «Почту России».

Волонтеры напомнили, что уних продолжается сбор жестяных банок для окопных свечей. Жители Миасса и окрестностей могут принести консервные банки волонтерский центр по адресу: г. Миасс, ул. 8 Июля, 10А, согласно режиму работы, либо можно позвонить по телефонам в контактах паблика «ZOV Миасса» — добровольцы приедут к вам домой или на работу и заберут банки. Жестянки под окопные свечи они передадут Евгении или другим добровольцам, которые изготавливают свечи для фронта.

Впервые окопные (или — блиндажные, как их сейчас называют) свечи для военных начали изготавливать в Челябинской области с наступлением холодов. И уже в январе изготовление окопных свечей у добровольцев было поставлено на поток.