Копейчане, готовящие окопные свечи для военных, просят воск и консервные банки

07 января 2023 в 11:23 Размер текста - 17 +

Окопные свечи, предназначенные для освещения и обогрева, делают из обычных банок из-под консервов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Копейчане, готовящие окопные свечи для военнослужащих, просят воск и жестяные консервные банки. Информация об этом размещена в соцсетях. «Волонтер Мария Бахарева как никто знает острую проблему фронта. Она совместно с отрядом „Шеврон“ изготавливает окопные свечи», — сказано в паблике «Все для Победы! Копейск» социальной сети ВКонтакте. Волонтеры паблика предлагают поддержать изготовителей свечей, которым нужны жестяные банки и воск (парафин). Их можно принести в один из пунктов приема волонтерской помощи в Копейске или связаться с Марией лично. Основной пункт находится по адресу: г. Копейск, пр. Славы, д. 16, со двора, цокольный этаж. Предварительно звонить по телефону: 8(950)-74-73-075, Денис; 8(951) — 807-34-74 Анастасия. Консервные банки для изготовления окопных свечей подходят стандартные: от рыбных консервов типа сайры до банок от маслин или зеленого горошка. Банки предварительно нужно отмыть и высушить, если банка с зазубренными краями от открывания консервным ножом, зазубрины нужно загнуть внутрь, обработав края молотком. Слишком высокие банки не нужны, стеклянные тоже не подойдут, только жестяные. Ранее URA.RU сообщало, что накануне Рождества копейские волонтеры собрали для отправки на фронт инструменты для артиллерии. Наборы инструментов для самоходно-артиллерийского полка были приобретены также благодаря Марии Бахаревой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Копейчане, готовящие окопные свечи для военнослужащих, просят воск и жестяные консервные банки. Информация об этом размещена в соцсетях. «Волонтер Мария Бахарева как никто знает острую проблему фронта. Она совместно с отрядом „Шеврон“ изготавливает окопные свечи», — сказано в паблике «Все для Победы! Копейск» социальной сети ВКонтакте. Волонтеры паблика предлагают поддержать изготовителей свечей, которым нужны жестяные банки и воск (парафин). Их можно принести в один из пунктов приема волонтерской помощи в Копейске или связаться с Марией лично. Основной пункт находится по адресу: г. Копейск, пр. Славы, д. 16, со двора, цокольный этаж. Предварительно звонить по телефону: 8(950)-74-73-075, Денис; 8(951) — 807-34-74 Анастасия. Консервные банки для изготовления окопных свечей подходят стандартные: от рыбных консервов типа сайры до банок от маслин или зеленого горошка. Банки предварительно нужно отмыть и высушить, если банка с зазубренными краями от открывания консервным ножом, зазубрины нужно загнуть внутрь, обработав края молотком. Слишком высокие банки не нужны, стеклянные тоже не подойдут, только жестяные. Ранее URA.RU сообщало, что накануне Рождества копейские волонтеры собрали для отправки на фронт инструменты для артиллерии. Наборы инструментов для самоходно-артиллерийского полка были приобретены также благодаря Марии Бахаревой.