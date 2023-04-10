Мэр из ЯНАО поделился планами по строительству важных социальных объектов

В Тазовском районе строится школа на 800 мест и спортивный зал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тазовской районе (ЯНАО) строится школа на 800 мест, спортивный зал для игровых видов спорта, новая больница и современный детский сад. Об этом глава района Василий Паршаков рассказал на своей странице в telegram-канале после прямого эфира с жителями.

«Друзья, завершился прямой эфир. Коротко о планах. В Гыде появится новая больница и спальный корпус на 300 мест для воспитанников школы-интерната. В Антипаюте строим современный детский сад. В Тазовском строится школа на 800 мест, а в октябре этого года сдадим спортивный зал для игровых видов спорта», — сообщил мэр.

В районном центре также построено и готово к сдаче педиатрическое отделение, а инфекционное и туберкулезное отделения находятся в стадии проектирования. В планах продолжение ремонта детских площадок и установка теплых остановок.

Ранее URA.RU сообщало, что глава ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил с рабочим визитом Лабытнанги и Харп. По итогам поездки он поделился планами муниципалитетов на текущий год — в Харпе построят спорткомплекс с бассейном и обновят железнодорожную станцию, а в Лабытнанги продолжится возведение школы для будущих строителей.