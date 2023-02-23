Артюхов отметил важные преобразования двух муниципалитетов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сегодня совершил рабочий визит в Лабытнанги и Харп. Он озвучил, что в этом году в Харпе построят спорткомплекс с бассейном и обновят железнодорожную станцию, а в Лабытнанги продолжится строительство школы для будущих строителей. Соответствующий пост Артюхов разместил на своей странице в telegram-канале.

«Перемены в Харпе вижу каждый визит. Уже в этом году достроим спорткомплекс с бассейном. В планах обновление железнодорожной станции. Сделаем ее удобной и современной. В Лабытнанги возводим школу для будущих строителей, она готова наполовину. Откроем там архитектурные классы», — рассказал о преобразованиях глава региона.

Дмитрий Артюхов также отметил, что в муниципалитетах продолжат улучшать жилищные условия ямальцев. В Харпе достроят два дома, которые ранее считались долгостроями, и туда в текущем году переедет 48 семей. В Лабытнанги строится восемь новых домов, и в один из них уже в марте заселится больше 100 семей. Губернатор обещал приехать поздравить новоселов лично.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 24 февраля посетит с рабочим визитом Лабытнанги и Харп. В прошлый свой визит в муниципалитет в октябре 2022 года глава региона высоко оценил практики благоустройства, проводимые в Лабытнанги. По его словам, городской команде удалось решить важную проблему — делать работу последовательно.

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