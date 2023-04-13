Под Челябинском заканчиваются участки под строительство коттеджей

14 апреля 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Наиболее востребованы земли в поселках, которые находятся в 10-15 километрах от Челябинска Фото: Игорь Пантин © URA.RU Под Челябинском заканчиваются участки под строительство коттеджей. Земли застройщики активно скупают в поселках Малиновка, Северный, Красное поле, Рудный, Долгодеревенское, Моховички, рассказал руководитель уральской риелторской компании Денис Медведев. «В поселках Малиновка, Северный, Красное поле, Рудный, Моховички челябинские застройщики уже практически все скупили, земель на продажу там почти не осталось. Данные участки расположены в 10-15 километрах от Челябинска», — поделился Медведев. По словам руководителя риелторской компании, на сегодняшний день стоимость земли в наиболее востребованных поселках под Челябинском составляет от 70 до 150 тысяч рублей за сотку. На данный момент на челябинский рынок вернулись даже мелкие застройщики. В целом же интерес застройщиков к участкам связан с тем, что в последнее время загородная недвижимость у жителей города приобрела особую популярность. По сравнению с 2022 годом, коттеджи под Челябинском покупают в несколько раз чаще.

Под Челябинском заканчиваются участки под строительство коттеджей. Земли застройщики активно скупают в поселках Малиновка, Северный, Красное поле, Рудный, Долгодеревенское, Моховички, рассказал руководитель уральской риелторской компании Денис Медведев. «В поселках Малиновка, Северный, Красное поле, Рудный, Моховички челябинские застройщики уже практически все скупили, земель на продажу там почти не осталось. Данные участки расположены в 10-15 километрах от Челябинска», — поделился Медведев. По словам руководителя риелторской компании, на сегодняшний день стоимость земли в наиболее востребованных поселках под Челябинском составляет от 70 до 150 тысяч рублей за сотку. На данный момент на челябинский рынок вернулись даже мелкие застройщики. В целом же интерес застройщиков к участкам связан с тем, что в последнее время загородная недвижимость у жителей города приобрела особую популярность. По сравнению с 2022 годом, коттеджи под Челябинском покупают в несколько раз чаще.