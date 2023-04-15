15 апреля 2023
14 апреля 2023

Власти Кургана не построили дороги к участкам многодетных семей

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Кургана не запланировали строительство дорог в микрорайоне Левашово Фото:

Власти Кургана не запланировали строительство дорог к участкам, которые получили многодетные семьи в микрорайоне Левашово. Об этом представители городской администрации написали в ответе многодетной маме на сайте «Обратись».

«Строительство дорог в микрорайоне Левашово, в том числе на улице Курортная, в ближайшие годы не запланированы. Этот вопрос будет рассматриваться в последующие годы», — сообщили представители мэрии.

Многодетная мама из Кургана, получившая участок под строительство дома в Левашово на улице Курортной, написала апелляцию на ответ чиновников администрации на портале «Обратись». В ней женщина уточнила, что по закону городские власти должны были сделать дороги и подвести электричество к участкам. Однако многодетные семьи уже несколько лет из-за бездорожья даже стройматериалы для строительства домов привезти не могут.

Ранее URA.RU писало, что курганцы пожаловались на разбитую дорогу в седьмом микрорайоне Заозерного. Асфальт повредила тяжелая строительная техника застройщика.

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Власти Кургана не запланировали строительство дорог к участкам, которые получили многодетные семьи в микрорайоне Левашово. Об этом представители городской администрации написали в ответе многодетной маме на сайте «Обратись». «Строительство дорог в микрорайоне Левашово, в том числе на улице Курортная, в ближайшие годы не запланированы. Этот вопрос будет рассматриваться в последующие годы», — сообщили представители мэрии. Многодетная мама из Кургана, получившая участок под строительство дома в Левашово на улице Курортной, написала апелляцию на ответ чиновников администрации на портале «Обратись». В ней женщина уточнила, что по закону городские власти должны были сделать дороги и подвести электричество к участкам. Однако многодетные семьи уже несколько лет из-за бездорожья даже стройматериалы для строительства домов привезти не могут. Ранее URA.RU писало, что курганцы пожаловались на разбитую дорогу в седьмом микрорайоне Заозерного. Асфальт повредила тяжелая строительная техника застройщика.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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