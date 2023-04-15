Власти Кургана не построили дороги к участкам многодетных семей

16 апреля 2023 в 22:24 Размер текста - 17 +

Власти Кургана не запланировали строительство дорог в микрорайоне Левашово Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Власти Кургана не запланировали строительство дорог к участкам, которые получили многодетные семьи в микрорайоне Левашово. Об этом представители городской администрации написали в ответе многодетной маме на сайте «Обратись». «Строительство дорог в микрорайоне Левашово, в том числе на улице Курортная, в ближайшие годы не запланированы. Этот вопрос будет рассматриваться в последующие годы», — сообщили представители мэрии. Многодетная мама из Кургана, получившая участок под строительство дома в Левашово на улице Курортной, написала апелляцию на ответ чиновников администрации на портале «Обратись». В ней женщина уточнила, что по закону городские власти должны были сделать дороги и подвести электричество к участкам. Однако многодетные семьи уже несколько лет из-за бездорожья даже стройматериалы для строительства домов привезти не могут. Ранее URA.RU писало, что курганцы пожаловались на разбитую дорогу в седьмом микрорайоне Заозерного. Асфальт повредила тяжелая строительная техника застройщика.

Власти Кургана не запланировали строительство дорог к участкам, которые получили многодетные семьи в микрорайоне Левашово. Об этом представители городской администрации написали в ответе многодетной маме на сайте «Обратись». «Строительство дорог в микрорайоне Левашово, в том числе на улице Курортная, в ближайшие годы не запланированы. Этот вопрос будет рассматриваться в последующие годы», — сообщили представители мэрии. Многодетная мама из Кургана, получившая участок под строительство дома в Левашово на улице Курортной, написала апелляцию на ответ чиновников администрации на портале «Обратись». В ней женщина уточнила, что по закону городские власти должны были сделать дороги и подвести электричество к участкам. Однако многодетные семьи уже несколько лет из-за бездорожья даже стройматериалы для строительства домов привезти не могут. Ранее URA.RU писало, что курганцы пожаловались на разбитую дорогу в седьмом микрорайоне Заозерного. Асфальт повредила тяжелая строительная техника застройщика.