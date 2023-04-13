13 апреля 2023

Курганцы пожаловались на застройщиков из-за разбитой дороги. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Заозерного жалуются, что техника застройщиков разбила им дорогу Фото:

Жители Кургана пожаловались на застройщиков из-за того, что их техника разбивает дороги в 7-м микрорайоне Заозерного. Жалобы горожане разместили на правительственном сайте «Обратись».

«Обращаются жильцы дома 7-го микрорайона, дом 10. Строительная техника, ведущая работы недалеко от нас разбивают единственную асфальтированную дорогу, по которой мы выезжаем на проспект Голикова. У них есть отсыпанный участок рядом, но они им не пользуются», — говорится в обращении.

Департамент развития городского хозяйства администрации Кургана в ответ на жалобу сообщил, что данная ситуация является временной мерой на период строительства близлежащих объектов. При этом представитель мэрии добавил, что они проведут беседы с подрядной организацией по смене пути следования до объекта.

Ранее URA.RU писало, что курганцы пожаловались на застройщика из-за разбитой дороги в первом микрорайоне Заозерного. Местные жители сообщали, что грузовая техника разбивает им бордюры во дворе.

Курганцы пожаловались на застройщиков из-за разбитой дороги в Заозерном районе
Курганцы пожаловались на застройщиков из-за разбитой дороги в Заозерном районе
Фото:

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Жители Кургана пожаловались на застройщиков из-за того, что их техника разбивает дороги в 7-м микрорайоне Заозерного. Жалобы горожане разместили на правительственном сайте «Обратись». «Обращаются жильцы дома 7-го микрорайона, дом 10. Строительная техника, ведущая работы недалеко от нас разбивают единственную асфальтированную дорогу, по которой мы выезжаем на проспект Голикова. У них есть отсыпанный участок рядом, но они им не пользуются», — говорится в обращении. Департамент развития городского хозяйства администрации Кургана в ответ на жалобу сообщил, что данная ситуация является временной мерой на период строительства близлежащих объектов. При этом представитель мэрии добавил, что они проведут беседы с подрядной организацией по смене пути следования до объекта. Ранее URA.RU писало, что курганцы пожаловались на застройщика из-за разбитой дороги в первом микрорайоне Заозерного. Местные жители сообщали, что грузовая техника разбивает им бордюры во дворе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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