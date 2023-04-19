Заместитель Шумкова и промышленники вербуют челябинских студентов

19 апреля 2023 в 18:03 Размер текста - 17 +

Замгубернатора Архипов встретился со студентами из Челябинска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Замгубернатора Курганской области Владимир Архипов и курганские промышленники 19 апреля встретились со студентами Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) в Челябинске. В ходе встречи делегация рассказала учащимся вуза о перспективах работы на курганских предприятиях. Об этом сообщается в группе департамента экономразвития региона в соцсети «ВКонтакте». «Заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов встретился со студентами ЮУрГУ. Во встрече также принимали участие представители ведущих промышленных предприятий Курганской области: ЗАО «Курганстальмост», АО «НПО «Курганприбор», ООО «МобиДик», ООО «Такстелеком», АО «СКТБ «Курганприбор», АО «Кургандормаш» и ООО «ИТЭ промышленность», — говорится в сообщении. Замгубернатора рассказал студентам о положительной динамике социально-экономического развития в Курганской области за последние четыре года. В ходе встречи Архипов отметил, что сейчас регион остро нуждается в высококвалифицированных кадрах. Промышленники рассказали студентам о востребованных специальностях, условиях и возможностях профессионального роста для молодых специалистов. Ранее URA.RU писало, что заместитель губернатора Архипов вербует тюменских студентов для работы на курганских заводах. Также сообщалось, что губернатор Шумков пообещал трудоустроить студентов УрФУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Замгубернатора Курганской области Владимир Архипов и курганские промышленники 19 апреля встретились со студентами Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) в Челябинске. В ходе встречи делегация рассказала учащимся вуза о перспективах работы на курганских предприятиях. Об этом сообщается в группе департамента экономразвития региона в соцсети «ВКонтакте». «Заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов встретился со студентами ЮУрГУ. Во встрече также принимали участие представители ведущих промышленных предприятий Курганской области: ЗАО «Курганстальмост», АО «НПО «Курганприбор», ООО «МобиДик», ООО «Такстелеком», АО «СКТБ «Курганприбор», АО «Кургандормаш» и ООО «ИТЭ промышленность», — говорится в сообщении. Замгубернатора рассказал студентам о положительной динамике социально-экономического развития в Курганской области за последние четыре года. В ходе встречи Архипов отметил, что сейчас регион остро нуждается в высококвалифицированных кадрах. Промышленники рассказали студентам о востребованных специальностях, условиях и возможностях профессионального роста для молодых специалистов. Ранее URA.RU писало, что заместитель губернатора Архипов вербует тюменских студентов для работы на курганских заводах. Также сообщалось, что губернатор Шумков пообещал трудоустроить студентов УрФУ.