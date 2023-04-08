Губернатор Курганской области пообещал трудоустроить студентов УрФУ

Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился со студентами Уральского федерального университета (УрФУ). Он пообещал, что проведет через кадровый резерв студентов, которые вернутся в регион. Об этом губернатор пишет в своем telegram-канале.
«Сегодня в Екатеринбурге. Проводим встречу с ребятами из Курганской области, которые учатся в УрФУ. Ребятки с хорошими перспективами карьерного роста в родном регионе. Каждого, кто вернется с желанием работать на государственной службе, проведем через кадровый резерв», — рассказывает Шумков.
Ранее URA.RU писало, что студентов из Кургана, которые учатся в Уральском федеральном университете (УрФУ), зовут на встречу с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Студентам рассказали о перспективах развития карьеры и возможностях трудоустройства в Кургане.
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