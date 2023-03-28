Заместитель губернатора Курганской области Архипов встретился с тюменскими студентами

Владимир Архипов в Тюмени встретился с потенциальными сотрудниками курганских заводов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов рассказал студентам тюменских вузов о курганских предприятиях и пригласил их на работу. О встрече с молодыми специалистами он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«С представителями ведущих предприятий рассказали студентам тюменских вузов о потенциале региона и предприятий. Они готовы проходить практику и трудоустраиваться на курганские предприятия. Для кого-то работа на наших предприятиях — это шанс вернуться домой, применить свои знания, развивать экономику малой Родины», — указал замгубернатора. Встреча проходила со студентами государственного университета и индустриального университета Тюмени.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти придумали способ заманить студентов местных колледжей на заводы. Они добавили бюджетные места для промышленных специальностей.