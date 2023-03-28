28 марта 2023

Зам курганского губернатора вербует тюменцев. Фото

Заместитель губернатора Курганской области Архипов встретился с тюменскими студентами
© Служба новостей «URA.RU»
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Комитеты. Курган, архипов владимир
Владимир Архипов в Тюмени встретился с потенциальными сотрудниками курганских заводов (архивное фото) Фото:

Заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов рассказал студентам тюменских вузов о курганских предприятиях и пригласил их на работу. О встрече с молодыми специалистами он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«С представителями ведущих предприятий рассказали студентам тюменских вузов о потенциале региона и предприятий. Они готовы проходить практику и трудоустраиваться на курганские предприятия. Для кого-то работа на наших предприятиях — это шанс вернуться домой, применить свои знания, развивать экономику малой Родины», — указал замгубернатора. Встреча проходила со студентами государственного университета и индустриального университета Тюмени.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти придумали способ заманить студентов местных колледжей на заводы. Они добавили бюджетные места для промышленных специальностей.

Заместитель губернатора Курганской области Архипов встретился с тюменскими студентами: фото
Замгубернатора Владимир Архипов (в центре) и представители курганских предприятий встретились с тюменскими студентами
Фото:

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Заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов рассказал студентам тюменских вузов о курганских предприятиях и пригласил их на работу. О встрече с молодыми специалистами он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «С представителями ведущих предприятий рассказали студентам тюменских вузов о потенциале региона и предприятий. Они готовы проходить практику и трудоустраиваться на курганские предприятия. Для кого-то работа на наших предприятиях — это шанс вернуться домой, применить свои знания, развивать экономику малой Родины», — указал замгубернатора. Встреча проходила со студентами государственного университета и индустриального университета Тюмени. Ранее URA.RU писало, что курганские власти придумали способ заманить студентов местных колледжей на заводы. Они добавили бюджетные места для промышленных специальностей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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