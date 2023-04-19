19 апреля 2023

Курганцам пообещали дождливые выходные. Скрин

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Гастрономический фестиваль. День сырка. Курган, зонт, дождь
В Кургане пройдут дожди на выходных Фото:

В Курганской области накануне выходных установится теплая погода с кратковременными осадками. Прогноз появился на сайте регионального ЦГМС.

«Прогноз погоды по Курганской области — облачно с прояснениями, местами небольшой, умеренный дождь», — информирует сайт курганского гидрометцентра. Осадки прогнозируют в течение трех дней, с 21 по 24 апреля.

При этом температура воздуха будет постепенно прогреваться. На выходных днем обещают +12-17 градусов тепла. Скорость ветра будет варьироваться от четырех до девяти метров в секунду.

Ранее URA.RU сообщало, что в области может пройти гроза. Перед выходными синоптики прогнозировали потепление.

погода Курган
В Курганской области пройдут дожди

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В Курганской области накануне выходных установится теплая погода с кратковременными осадками. Прогноз появился на сайте регионального ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области — облачно с прояснениями, местами небольшой, умеренный дождь», — информирует сайт курганского гидрометцентра. Осадки прогнозируют в течение трех дней, с 21 по 24 апреля. При этом температура воздуха будет постепенно прогреваться. На выходных днем обещают +12-17 градусов тепла. Скорость ветра будет варьироваться от четырех до девяти метров в секунду. Ранее URA.RU сообщало, что в области может пройти гроза. Перед выходными синоптики прогнозировали потепление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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