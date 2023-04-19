В Курганской области накануне выходных установится теплая погода с кратковременными осадками. Прогноз появился на сайте регионального ЦГМС.
«Прогноз погоды по Курганской области — облачно с прояснениями, местами небольшой, умеренный дождь», — информирует сайт курганского гидрометцентра. Осадки прогнозируют в течение трех дней, с 21 по 24 апреля.
При этом температура воздуха будет постепенно прогреваться. На выходных днем обещают +12-17 градусов тепла. Скорость ветра будет варьироваться от четырех до девяти метров в секунду.
Ранее URA.RU сообщало, что в области может пройти гроза. Перед выходными синоптики прогнозировали потепление.
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