Синоптики пообещали курганцам грозу к выходным. Скрин

18 апреля 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

В курганском гидрометцентре прогнозируют грозу и потепление к выходным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области к концу недели ожидаются гроза и дождь. К выходным воздух прогреется до 17 градусов. Прогноз погоды опубликован на официальном сайте курганского гидрометцентра (ЦГМС). «Прогноз погоды по Курганской области. 20.04.2023. День: переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха +10, +15 градусов», — указано в прогнозе. В пятницу, 21 апреля, будет +12, +17 градусов. По данным синоптиков, ночами температура воздуха в регионе будет колебаться от -10 градусов до +3 градусов. Осадки не прогнозируется. Ранее URA.RU сообщало, что в начале апреля в Курган пришло аномальное тепло. После температура воздуха резко понизилась. К концу неделе в Кургане резко потеплеет Скриншот с официального сайта курганского ЦГМС

В Курганской области к концу недели ожидаются гроза и дождь. К выходным воздух прогреется до 17 градусов. Прогноз погоды опубликован на официальном сайте курганского гидрометцентра (ЦГМС). «Прогноз погоды по Курганской области. 20.04.2023. День: переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха +10, +15 градусов», — указано в прогнозе. В пятницу, 21 апреля, будет +12, +17 градусов. По данным синоптиков, ночами температура воздуха в регионе будет колебаться от -10 градусов до +3 градусов. Осадки не прогнозируется. Ранее URA.RU сообщало, что в начале апреля в Курган пришло аномальное тепло. После температура воздуха резко понизилась.