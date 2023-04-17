17 апреля 2023

Синоптики пообещали курганцам грозу к выходным. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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В курганском гидрометцентре прогнозируют грозу и потепление к выходным
В курганском гидрометцентре прогнозируют грозу и потепление к выходным Фото:

В Курганской области к концу недели ожидаются гроза и дождь. К выходным воздух прогреется до 17 градусов. Прогноз погоды опубликован на официальном сайте курганского гидрометцентра (ЦГМС).

«Прогноз погоды по Курганской области. 20.04.2023. День: переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха +10, +15 градусов», — указано в прогнозе. В пятницу, 21 апреля, будет +12, +17 градусов.

По данным синоптиков, ночами температура воздуха в регионе будет колебаться от -10 градусов до +3 градусов. Осадки не прогнозируется.

Ранее URA.RU сообщало, что в начале апреля в Курган пришло аномальное тепло. После температура воздуха резко понизилась.

Прогноз погоды в Курганской области на 19, 20 и 21 апреля: скриншот
К концу неделе в Кургане резко потеплеет

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В Курганской области к концу недели ожидаются гроза и дождь. К выходным воздух прогреется до 17 градусов. Прогноз погоды опубликован на официальном сайте курганского гидрометцентра (ЦГМС). «Прогноз погоды по Курганской области. 20.04.2023. День: переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха +10, +15 градусов», — указано в прогнозе. В пятницу, 21 апреля, будет +12, +17 градусов. По данным синоптиков, ночами температура воздуха в регионе будет колебаться от -10 градусов до +3 градусов. Осадки не прогнозируется. Ранее URA.RU сообщало, что в начале апреля в Курган пришло аномальное тепло. После температура воздуха резко понизилась.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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