В Курганской области к концу недели ожидаются гроза и дождь. К выходным воздух прогреется до 17 градусов. Прогноз погоды опубликован на официальном сайте курганского гидрометцентра (ЦГМС).
«Прогноз погоды по Курганской области. 20.04.2023. День: переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха +10, +15 градусов», — указано в прогнозе. В пятницу, 21 апреля, будет +12, +17 градусов.
По данным синоптиков, ночами температура воздуха в регионе будет колебаться от -10 градусов до +3 градусов. Осадки не прогнозируется.
Ранее URA.RU сообщало, что в начале апреля в Курган пришло аномальное тепло. После температура воздуха резко понизилась.
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