Мэр Титовский проинспектировал Салехард вместе с блогерами

Алексей Титовский вместе с блогерами провел рейд в Салехарде Фото: сайт Заповедная Россия news.zapoved.ru

Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский вместе с блогерами в день местного самоуправления проинспектировал окружную столицу. Об этом мэр рассказал в соцсетях.

«В день местного самоуправления знакомил нашу активную молодежь с работой городской администрации. Программа объезда получилась насыщенной и, главное, полезной. Все ребята — блогеры со своей аудиторией подписчиков и заранее собрали вопросы от салехардцев», — написал Титовский на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Делегация посетила новое здание Салехардского центра молодежи, строящийся частный детский сад, осмотрела парковку у детской поликлиники и дворы. «Наталья Тырина предложила интересную идею — сделать подсветку на роддоме, которая будет светить розовым или голубым в зависимости от того, кто родился. А еще блогеры предложили установить в сквере фигуру аиста — идеи интересные, обязательно их проработаем», — поделился глава.

Ранее сообщалось, что в Салехарде появятся две новые оборудованные парковки для автомобилей, а также реконструируют старые. Комиссия осмотрела места предстоящих работ.