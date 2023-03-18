18 марта 2023
17 марта 2023

Власти Салехарда решат проблему автомобильных парковок

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские платные парковки. Пермь, парковка, парковка платная
В Салехарде в этом году оборудуют две новые парковки Фото:

В Салехарде появятся две новые оборудованные парковки для автомобилей, а также реконструируют старые. Об этом сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский.

«Есть большой запрос у горожан в организации парковки возле детского сада „Мамонтенок“ и на улице Совхозная, требует реконструкции стоянка возле детской поликлиники. Планируем провести работы в этом строительном сезоне», — написал Алексей Титовский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Такое решение было принято в ходе рабочего совещания Титовского с представителями окружного департамента дорожного строительства и жилищной политике. Совместная комиссия осмотрела места предстоящих работ.

Ранее URA.RU рассказало, что Титовский проинспектировал ход снегоуборочных работ в Салехарде. Он выявил проблемные участки и обещал решить проблему в ближайшее время.

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В Салехарде появятся две новые оборудованные парковки для автомобилей, а также реконструируют старые. Об этом сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский. «Есть большой запрос у горожан в организации парковки возле детского сада „Мамонтенок“ и на улице Совхозная, требует реконструкции стоянка возле детской поликлиники. Планируем провести работы в этом строительном сезоне», — написал Алексей Титовский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Такое решение было принято в ходе рабочего совещания Титовского с представителями окружного департамента дорожного строительства и жилищной политике. Совместная комиссия осмотрела места предстоящих работ. Ранее URA.RU рассказало, что Титовский проинспектировал ход снегоуборочных работ в Салехарде. Он выявил проблемные участки и обещал решить проблему в ближайшее время.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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