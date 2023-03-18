Власти Салехарда решат проблему автомобильных парковок

В Салехарде появятся две новые оборудованные парковки для автомобилей, а также реконструируют старые. Об этом сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский.
«Есть большой запрос у горожан в организации парковки возле детского сада „Мамонтенок“ и на улице Совхозная, требует реконструкции стоянка возле детской поликлиники. Планируем провести работы в этом строительном сезоне», — написал Алексей Титовский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Такое решение было принято в ходе рабочего совещания Титовского с представителями окружного департамента дорожного строительства и жилищной политике. Совместная комиссия осмотрела места предстоящих работ.
Ранее URA.RU рассказало, что Титовский проинспектировал ход снегоуборочных работ в Салехарде. Он выявил проблемные участки и обещал решить проблему в ближайшее время.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.