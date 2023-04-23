23 апреля 2023

Курганцу вынесли приговор за статус в мессенджере

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Полиция. Курган, протокол, полиция
Курганская полиция нашла незаконный статус в мессенджере Фото:

Житель Сафакулевского округа (Курганская область) был признан виновным в публичной пропаганде символики АУЕ («арестантский уклад един» — экстремистское движение, деятельность которого запрещена на территории РФ) в своем аккаунте мессенджера. Об этом рассказали в районном суде.

«На своей персональной странице мессенджера WhatsApp в сети Интернет, в разделе статус, разместил свое фото, на котором он демонстрировал две татуировки <…> c символами экстремистской организации „Арестантское уголовное единство, АУЕ“, деятельность которой на территории Российской Федерации запрещена <….> суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа», — говорится на сайте суда. Мужчину оштрафовали на 1000 рублей.

На суде мужчина вину признал и сообщил, что не знал о запрете на демонстрацию данной символики. После визита полицейских он сразу удалил экстремистские символы из статуса мессенджера.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура сообщила об отсутствии сторонников запрещенного движения АУЕ в Кургане. Также житель Шадринска стал фигурантом уголовного дела после пропаганды данного движения.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Сафакулевского округа (Курганская область) был признан виновным в публичной пропаганде символики АУЕ («арестантский уклад един» — экстремистское движение, деятельность которого запрещена на территории РФ) в своем аккаунте мессенджера. Об этом рассказали в районном суде. «На своей персональной странице мессенджера WhatsApp в сети Интернет, в разделе статус, разместил свое фото, на котором он демонстрировал две татуировки <…> c символами экстремистской организации „Арестантское уголовное единство, АУЕ“, деятельность которой на территории Российской Федерации запрещена <….> суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа», — говорится на сайте суда. Мужчину оштрафовали на 1000 рублей. На суде мужчина вину признал и сообщил, что не знал о запрете на демонстрацию данной символики. После визита полицейских он сразу удалил экстремистские символы из статуса мессенджера. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура сообщила об отсутствии сторонников запрещенного движения АУЕ в Кургане. Также житель Шадринска стал фигурантом уголовного дела после пропаганды данного движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...