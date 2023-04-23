Курганцу вынесли приговор за статус в мессенджере

Курганская полиция нашла незаконный статус в мессенджере Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Сафакулевского округа (Курганская область) был признан виновным в публичной пропаганде символики АУЕ («арестантский уклад един» — экстремистское движение, деятельность которого запрещена на территории РФ) в своем аккаунте мессенджера. Об этом рассказали в районном суде.

«На своей персональной странице мессенджера WhatsApp в сети Интернет, в разделе статус, разместил свое фото, на котором он демонстрировал две татуировки <…> c символами экстремистской организации „Арестантское уголовное единство, АУЕ“, деятельность которой на территории Российской Федерации запрещена <….> суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа», — говорится на сайте суда. Мужчину оштрафовали на 1000 рублей.

На суде мужчина вину признал и сообщил, что не знал о запрете на демонстрацию данной символики. После визита полицейских он сразу удалил экстремистские символы из статуса мессенджера.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура сообщила об отсутствии сторонников запрещенного движения АУЕ в Кургане. Также житель Шадринска стал фигурантом уголовного дела после пропаганды данного движения.