Прокуратура не нашла ни одного сторонника АУЕ в Кургане

Среди курганских подростков не обнаружилось сторонников экстремистского движения АУЕ (запрещено в России) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура Курганской области заявила, что в городе Кургане в 2021 году не обнаружены сторонники АУЕ («арестантский уклад един» — движение признано в РФ экстремистским и запрещено). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

«В текущем году в городе Кургане приверженцы экстремистской организации АУЕ не выявлялись», — уточнили в ответе надзорного ведомства на редакционный запрос.

Ранее URA.RU писало, что в одном из ТЦ Кургана обнаружили молодежную АУЕ-группировку. Инсайдеры уточняли, что подростки распространяли идеологию романтики криминала среди школьников, в том числе через соцсети. Группировка из подростков — сторонников культуры АУЕ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено) собиралась в одном из торговых центров в микрорайоне Западный. В округе они хулиганили, дебоширили. Распространяли среди других подростков экстремистскую идеологию.

URA.RU в 2019 году писало, что сотрудники пяти образовательных организаций Шадринского района наказаны за своих учеников, состоявших в молодежных движениях и антисоциальных группах в соцсетях, в том числе пропагандирующих культ АУЕ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено). Факты посещения подростками таких групп выявила местная прокуратура. В соцсетях шадринской молодежи также рассказывали о престижности совершения преступлений, их призывали вымогать деньги у сверстников, чтобы затем передавать заключенным в исправительных учреждениях. Проверка показала, что сотрудники образовательных организаций не проводили с учениками профилактическую работу.