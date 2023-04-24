В челябинском заксобрании сломалась система подсчета голосов

25 апреля 2023 в 12:58 Размер текста - 17 +

Старая система подсчетов голосов использовалась в ЗСО 20 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В заксобрании Челябинской области депутаты будут голосовать путем поднятия руки, поскольку старая система подсчетов голосов после 20 лет использования технически устарела, придя в негодность. В пресс-службе областного парламента URA.RU сообщили, что это временная мера, и в ЗСО начинается процесс цифрового обновления. «Старая система подсчетов голосов была установлена 20 лет назад. Она не только морально устарела, но и часто сбоила в последнее время, что недопустимо при голосовании. Поэтому принято решение провести цифровое обновление парламента и автоматизировать законодательный процесс», — заявили URA.RU в пресс-службе. На ближайшем заседании, 28 апреля, депутаты ЗСО должны принять временный порядок голосования «путем поднятия руки». Согласно документу, эта мера будет действовать со 2 мая по 31 августа 2023 года. За это время в парламенте должны установить новую систему подсчета голосов. В заксобрании отметили, что электронное обновление областного парламента проходит в рамках цифровой трансформации органов госвласти. Обновление комплекса пройдет на основе отечественной разработки. Места депутатов также будут оснащены планшетами, что позволит им оперативно работать с документами в электроном виде.

В заксобрании Челябинской области депутаты будут голосовать путем поднятия руки, поскольку старая система подсчетов голосов после 20 лет использования технически устарела, придя в негодность. В пресс-службе областного парламента URA.RU сообщили, что это временная мера, и в ЗСО начинается процесс цифрового обновления. «Старая система подсчетов голосов была установлена 20 лет назад. Она не только морально устарела, но и часто сбоила в последнее время, что недопустимо при голосовании. Поэтому принято решение провести цифровое обновление парламента и автоматизировать законодательный процесс», — заявили URA.RU в пресс-службе. На ближайшем заседании, 28 апреля, депутаты ЗСО должны принять временный порядок голосования «путем поднятия руки». Согласно документу, эта мера будет действовать со 2 мая по 31 августа 2023 года. За это время в парламенте должны установить новую систему подсчета голосов. В заксобрании отметили, что электронное обновление областного парламента проходит в рамках цифровой трансформации органов госвласти. Обновление комплекса пройдет на основе отечественной разработки. Места депутатов также будут оснащены планшетами, что позволит им оперативно работать с документами в электроном виде.