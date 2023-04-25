25 апреля 2023

В Кургане из-за пожара начала плавиться обшивка домов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарные
Курганские пожарные не дали огню перейти на другие дома Фото:

В Кургане из-за сильного возгорания по адресу переулок Огородный, 14 начала плавиться обшивка домов, которые находятся рядом с пожаром. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

«По прибытию на место пожарно-спасательных подразделений строения были охвачены открытым огнем на площади 180 кВ.м. Обшивка соседних домов под действием температур начала плавиться, возникла угроза перехода огня», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Сообщается, что информацию о пожаре спасатели получили в 15:27. Как пояснили в пресс-службе, тушение возгорания осложняло то, что рядом находились горючие материалы, а также сильное задымление, ветер и плотная застройка. Пожарным понадобилось около часа для локализации возгорания. Отмечается, что сотрудники управления МЧС не дали огню распространиться на другие дома. В 17:03 пожар был ликвидирован.

Ранее URA.RU писало, что в курганский округ пришел пожар из Свердловской области. Площадь возгорания достигла 25 гектаров.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане из-за сильного возгорания по адресу переулок Огородный, 14 начала плавиться обшивка домов, которые находятся рядом с пожаром. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России. «По прибытию на место пожарно-спасательных подразделений строения были охвачены открытым огнем на площади 180 кВ.м. Обшивка соседних домов под действием температур начала плавиться, возникла угроза перехода огня», — рассказали URA.RU в ведомстве. Сообщается, что информацию о пожаре спасатели получили в 15:27. Как пояснили в пресс-службе, тушение возгорания осложняло то, что рядом находились горючие материалы, а также сильное задымление, ветер и плотная застройка. Пожарным понадобилось около часа для локализации возгорания. Отмечается, что сотрудники управления МЧС не дали огню распространиться на другие дома. В 17:03 пожар был ликвидирован. Ранее URA.RU писало, что в курганский округ пришел пожар из Свердловской области. Площадь возгорания достигла 25 гектаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...