В Кургане из-за сильного возгорания по адресу переулок Огородный, 14 начала плавиться обшивка домов, которые находятся рядом с пожаром. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
«По прибытию на место пожарно-спасательных подразделений строения были охвачены открытым огнем на площади 180 кВ.м. Обшивка соседних домов под действием температур начала плавиться, возникла угроза перехода огня», — рассказали URA.RU в ведомстве.
Сообщается, что информацию о пожаре спасатели получили в 15:27. Как пояснили в пресс-службе, тушение возгорания осложняло то, что рядом находились горючие материалы, а также сильное задымление, ветер и плотная застройка. Пожарным понадобилось около часа для локализации возгорания. Отмечается, что сотрудники управления МЧС не дали огню распространиться на другие дома. В 17:03 пожар был ликвидирован.
Ранее URA.RU писало, что в курганский округ пришел пожар из Свердловской области. Площадь возгорания достигла 25 гектаров.
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