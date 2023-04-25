В Кургане из-за пожара начала плавиться обшивка домов. Видео

26 апреля 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

Курганские пожарные не дали огню перейти на другие дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане из-за сильного возгорания по адресу переулок Огородный, 14 начала плавиться обшивка домов, которые находятся рядом с пожаром. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России. «По прибытию на место пожарно-спасательных подразделений строения были охвачены открытым огнем на площади 180 кВ.м. Обшивка соседних домов под действием температур начала плавиться, возникла угроза перехода огня», — рассказали URA.RU в ведомстве. Сообщается, что информацию о пожаре спасатели получили в 15:27. Как пояснили в пресс-службе, тушение возгорания осложняло то, что рядом находились горючие материалы, а также сильное задымление, ветер и плотная застройка. Пожарным понадобилось около часа для локализации возгорания. Отмечается, что сотрудники управления МЧС не дали огню распространиться на другие дома. В 17:03 пожар был ликвидирован. Ранее URA.RU писало, что в курганский округ пришел пожар из Свердловской области. Площадь возгорания достигла 25 гектаров.

В Кургане из-за сильного возгорания по адресу переулок Огородный, 14 начала плавиться обшивка домов, которые находятся рядом с пожаром. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России. «По прибытию на место пожарно-спасательных подразделений строения были охвачены открытым огнем на площади 180 кВ.м. Обшивка соседних домов под действием температур начала плавиться, возникла угроза перехода огня», — рассказали URA.RU в ведомстве. Сообщается, что информацию о пожаре спасатели получили в 15:27. Как пояснили в пресс-службе, тушение возгорания осложняло то, что рядом находились горючие материалы, а также сильное задымление, ветер и плотная застройка. Пожарным понадобилось около часа для локализации возгорания. Отмечается, что сотрудники управления МЧС не дали огню распространиться на другие дома. В 17:03 пожар был ликвидирован. Ранее URA.RU писало, что в курганский округ пришел пожар из Свердловской области. Площадь возгорания достигла 25 гектаров.