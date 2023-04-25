25 апреля 2023

В курганский округ пришел пожар из Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в Чистопрудном. Курган, пожар, лесные пожары, дым, чистопрудное, отжиг
В Шатровском округе горит лес (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

В Шатровском округе Курганской области тушат лесной пожар на площади 25 гектаров, который пришел из Свердловской области. Об этом говорится в официальном telegram-канале курганского правительства.

«Угрозы населенному пункту Яутла Шатровского округа, рядом с которым горит лес, нет. Пожар пришел из Свердловской области», — указано в сообщении властей. В тушении принимают участие 14 единиц техники и 45 человек, из них 16 — это представители авиалесоохраны.

Ранее URA.RU писало, что 25 апреля Свердловскую область охватили десятки крупных пожаров. Особо опасная ситуация сложилась в поселках Сосьва Серовского района и Таежный в городском округе Лесной. В регионе введен особый режим.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Шатровском округе Курганской области тушат лесной пожар на площади 25 гектаров, который пришел из Свердловской области. Об этом говорится в официальном telegram-канале курганского правительства. «Угрозы населенному пункту Яутла Шатровского округа, рядом с которым горит лес, нет. Пожар пришел из Свердловской области», — указано в сообщении властей. В тушении принимают участие 14 единиц техники и 45 человек, из них 16 — это представители авиалесоохраны. Ранее URA.RU писало, что 25 апреля Свердловскую область охватили десятки крупных пожаров. Особо опасная ситуация сложилась в поселках Сосьва Серовского района и Таежный в городском округе Лесной. В регионе введен особый режим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...