В курганский округ пришел пожар из Свердловской области

В Шатровском округе горит лес (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

В Шатровском округе Курганской области тушат лесной пожар на площади 25 гектаров, который пришел из Свердловской области. Об этом говорится в официальном telegram-канале курганского правительства.

«Угрозы населенному пункту Яутла Шатровского округа, рядом с которым горит лес, нет. Пожар пришел из Свердловской области», — указано в сообщении властей. В тушении принимают участие 14 единиц техники и 45 человек, из них 16 — это представители авиалесоохраны.

Ранее URA.RU писало, что 25 апреля Свердловскую область охватили десятки крупных пожаров. Особо опасная ситуация сложилась в поселках Сосьва Серовского района и Таежный в городском округе Лесной. В регионе введен особый режим.