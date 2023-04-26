Мэр Нового Уренгоя Воронов премирует горожан за уборку территорий

Андрей Воронов пригласил горожан принять участие в субботнике 6 мая Фото: Московец Илья © URA.RU

В Новом Уренгое шестого мая пройдет субботник в рамках всероссийской экологической акции. Мэр города Андрей Воронов вручит призы самым активным участникам мероприятия, сообщает пресс-служба города.

«Андрей Воронов проинформировал, что разрабатывается конкурс для самых активных участников проекта „Наш чистый Новый Уренгой“: жюри выберет самый чистый двор, самую благоустроенную территорию офиса и предприятия общественного питания. Победителей ждут призы», — сообщает пресс-служба администрации Нового Уренгоя на официальном сайте.

Решение провести шестого мая первый в текущем году общегородской субботник было принято на совещании горадминистрации 26 апреля. На заседание были приглашены представители градообразующих предприятий, управляющих компаний, городских учреждений и организаций. Мэр призывает горожан присоединиться к акции.

По итогам 2022 года, в рамках экологических мероприятий «Наш чистый Новый Уренгой» было ликвидировано более 170 несанкционированных свалок, в ходе «шинной амнистии» утилизировано 250 тонн покрышек.

Ранее URA.RU рассказало, что в 2022 году субботники в городах Ямала начали проходить с 29 апреля. В ходе мероприятий ямальцы выработали различные экологические инициативы.