26 апреля 2023
25 апреля 2023

Мэр Нового Уренгоя Воронов премирует горожан за уборку территорий

© Служба новостей «URA.RU»
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Молодежный субботник на территории парка УрГУПС. Екатеринбург, мешки с мусором, субботник
Андрей Воронов пригласил горожан принять участие в субботнике 6 мая Фото:

В Новом Уренгое шестого мая пройдет субботник в рамках всероссийской экологической акции. Мэр города Андрей Воронов вручит призы самым активным участникам мероприятия, сообщает пресс-служба города.

«Андрей Воронов проинформировал, что разрабатывается конкурс для самых активных участников проекта „Наш чистый Новый Уренгой“: жюри выберет самый чистый двор, самую благоустроенную территорию офиса и предприятия общественного питания. Победителей ждут призы», — сообщает пресс-служба администрации Нового Уренгоя на официальном сайте.

Решение провести шестого мая первый в текущем году общегородской субботник было принято на совещании горадминистрации 26 апреля. На заседание были приглашены представители градообразующих предприятий, управляющих компаний, городских учреждений и организаций. Мэр призывает горожан присоединиться к акции.

По итогам 2022 года, в рамках экологических мероприятий «Наш чистый Новый Уренгой» было ликвидировано более 170 несанкционированных свалок, в ходе «шинной амнистии» утилизировано 250 тонн покрышек.

Ранее URA.RU рассказало, что в 2022 году субботники в городах Ямала начали проходить с 29 апреля. В ходе мероприятий ямальцы выработали различные экологические инициативы.

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В Новом Уренгое шестого мая пройдет субботник в рамках всероссийской экологической акции. Мэр города Андрей Воронов вручит призы самым активным участникам мероприятия, сообщает пресс-служба города. «Андрей Воронов проинформировал, что разрабатывается конкурс для самых активных участников проекта „Наш чистый Новый Уренгой“: жюри выберет самый чистый двор, самую благоустроенную территорию офиса и предприятия общественного питания. Победителей ждут призы», — сообщает пресс-служба администрации Нового Уренгоя на официальном сайте. Решение провести шестого мая первый в текущем году общегородской субботник было принято на совещании горадминистрации 26 апреля. На заседание были приглашены представители градообразующих предприятий, управляющих компаний, городских учреждений и организаций. Мэр призывает горожан присоединиться к акции. По итогам 2022 года, в рамках экологических мероприятий «Наш чистый Новый Уренгой» было ликвидировано более 170 несанкционированных свалок, в ходе «шинной амнистии» утилизировано 250 тонн покрышек. Ранее URA.RU рассказало, что в 2022 году субботники в городах Ямала начали проходить с 29 апреля. В ходе мероприятий ямальцы выработали различные экологические инициативы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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