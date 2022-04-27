Власти ЯНАО анонсировали массовые субботники

Жители Ямала будут убирать территорию на майские праздники Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В муниципалитетах ЯНАО пройдут массовые субботники. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Уже на этой неделе в городах и поселках Ямала стартуют генеральные уборки общественных территорий. В год экологии, который объявил в регионе губернатор Дмитрий Артюхов, к ежегодным весенним субботникам добавились новые форматы. Их предложили сами жители в рамках проекта экологических инициатив „Чистый Ямал“», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Субботник стартует в Ноябрьске — 29 апреля там проведут мероприятие «Зеленая пятница». После уборки города всех участников приглашают на пикник и спортивные состязания. Также в этот день субботники начнутся в Надымском районе.

В Муравленко 29 и 30 апреля ожидается, что на уборку территории выйдет более 500 горожан. В Новом Уренгое, Харпе и Лабытнанги субботник пройдет 1 мая, в Губкинском — 5 и 6 мая. В северной части Ямала и Салехарде уборку территорий проведут 1 июня.