Правительство РФ намерено стабилизировать цены на значимые товары

Правительство России разработало дополнительные меры для сдерживания цен на товары первой необходимости. Для сдерживания роста цен на социально значимые продовольственные товары власти регионов смогут заключать соглашения с торговыми сетями, сообщает федеральная антимонопольная служба (ФАС).
«[Правительством РФ] разработан дополнительный механизм стабилизации цен на товары первой необходимости. Он предоставляет региональным органам власти возможность в случае возникновения необходимости заключать с торговыми сетями соглашения о сдерживании цен на социально значимые продовольственные товары», — сообщает пресс-служба ФАС на официальном сайте.
Сообщается, что возможность заключить такие соглашения носит добровольный характер. Власти регионов РФ сами вправе принимать решение о необходимости подобных договоров.
Ранее URA.RU рассказало, что в России ожидается подорожание импортных товаров к летнему сезону. Повышение цен аналитики связывают с ростом курса доллара.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!