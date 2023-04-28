28 апреля 2023

Правительство РФ намерено стабилизировать цены на значимые товары

© Служба новостей «URA.RU»
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Кабмин РФ предоставил регионам новый инструмент сдерживания цен Фото:

Правительство России разработало дополнительные меры для сдерживания цен на товары первой необходимости. Для сдерживания роста цен на социально значимые продовольственные товары власти регионов смогут заключать соглашения с торговыми сетями, сообщает федеральная антимонопольная служба (ФАС).

«[Правительством РФ] разработан дополнительный механизм стабилизации цен на товары первой необходимости. Он предоставляет региональным органам власти возможность в случае возникновения необходимости заключать с торговыми сетями соглашения о сдерживании цен на социально значимые продовольственные товары», — сообщает пресс-служба ФАС на официальном сайте.

Сообщается, что возможность заключить такие соглашения носит добровольный характер. Власти регионов РФ сами вправе принимать решение о необходимости подобных договоров.

Ранее URA.RU рассказало, что в России ожидается подорожание импортных товаров к летнему сезону. Повышение цен аналитики связывают с ростом курса доллара.

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Правительство России разработало дополнительные меры для сдерживания цен на товары первой необходимости. Для сдерживания роста цен на социально значимые продовольственные товары власти регионов смогут заключать соглашения с торговыми сетями, сообщает федеральная антимонопольная служба (ФАС). «[Правительством РФ] разработан дополнительный механизм стабилизации цен на товары первой необходимости. Он предоставляет региональным органам власти возможность в случае возникновения необходимости заключать с торговыми сетями соглашения о сдерживании цен на социально значимые продовольственные товары», — сообщает пресс-служба ФАС на официальном сайте. Сообщается, что возможность заключить такие соглашения носит добровольный характер. Власти регионов РФ сами вправе принимать решение о необходимости подобных договоров. Ранее URA.RU рассказало, что в России ожидается подорожание импортных товаров к летнему сезону. Повышение цен аналитики связывают с ростом курса доллара.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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