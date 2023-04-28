Правительство РФ намерено стабилизировать цены на значимые товары

29 апреля 2023 в 00:14 Размер текста - 17 +

Кабмин РФ предоставил регионам новый инструмент сдерживания цен Фото: Денис Моргунов © URA.RU Правительство России разработало дополнительные меры для сдерживания цен на товары первой необходимости. Для сдерживания роста цен на социально значимые продовольственные товары власти регионов смогут заключать соглашения с торговыми сетями, сообщает федеральная антимонопольная служба (ФАС). «[Правительством РФ] разработан дополнительный механизм стабилизации цен на товары первой необходимости. Он предоставляет региональным органам власти возможность в случае возникновения необходимости заключать с торговыми сетями соглашения о сдерживании цен на социально значимые продовольственные товары», — сообщает пресс-служба ФАС на официальном сайте. Сообщается, что возможность заключить такие соглашения носит добровольный характер. Власти регионов РФ сами вправе принимать решение о необходимости подобных договоров. Ранее URA.RU рассказало, что в России ожидается подорожание импортных товаров к летнему сезону. Повышение цен аналитики связывают с ростом курса доллара.

Правительство России разработало дополнительные меры для сдерживания цен на товары первой необходимости. Для сдерживания роста цен на социально значимые продовольственные товары власти регионов смогут заключать соглашения с торговыми сетями, сообщает федеральная антимонопольная служба (ФАС). «[Правительством РФ] разработан дополнительный механизм стабилизации цен на товары первой необходимости. Он предоставляет региональным органам власти возможность в случае возникновения необходимости заключать с торговыми сетями соглашения о сдерживании цен на социально значимые продовольственные товары», — сообщает пресс-служба ФАС на официальном сайте. Сообщается, что возможность заключить такие соглашения носит добровольный характер. Власти регионов РФ сами вправе принимать решение о необходимости подобных договоров. Ранее URA.RU рассказало, что в России ожидается подорожание импортных товаров к летнему сезону. Повышение цен аналитики связывают с ростом курса доллара.