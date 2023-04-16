Доцент МГИМО Топорнин предупредил о росте цен в России к летнему сезону

17 апреля 2023 в 03:05 Размер текста - 17 +

Эквадорские бананы подорожают из-за курса доллара, сказал Николай Топорнин Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ближе к лету в России ожидается подорожание импортных продуктов и лекарств из-за роста курса доллара. Об этом рассказал URA.RU доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин. «В связи с ростом курса доллара вы должны иметь в виду, что будет дорожать все импортное. Будут дорожать турецкие лимоны, марокканские апельсины, бананы эквадорские — все то, что приходит из-за рубежа. Закупки делаются в три месяца. Пока мы имеем поставки продукции по тем ценам, по тому курсу доллара, который был два-три месяца назад, условно, в январе. Ближе к лету где-то даже раньше ценник уже будет меняться. Все зависит от поставок и их объемов», — сказал Николай Топорнин. Также он предупредил о подорожании лекарств. «Половина таблеток у нас индийские, китайские и какая-то часть европейские. Лекарства имеют долларовую составляющую. Таблетки тоже будут дорожать. Может, и хорошо было бы избавиться от доллара, но что его заменит. Какая будет мировая валюта, которую все страны будут принимать? Создайте такую же экономику, как в США, у нас рубль все хватать будут. До революции он был самым востребованным в Европе. Большевики пришли и все разрушили. Очень сложно создать конвертируемую валюту и легко ее разрушить», — объяснил эксперт.

Ближе к лету в России ожидается подорожание импортных продуктов и лекарств из-за роста курса доллара. Об этом рассказал URA.RU доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин. «В связи с ростом курса доллара вы должны иметь в виду, что будет дорожать все импортное. Будут дорожать турецкие лимоны, марокканские апельсины, бананы эквадорские — все то, что приходит из-за рубежа. Закупки делаются в три месяца. Пока мы имеем поставки продукции по тем ценам, по тому курсу доллара, который был два-три месяца назад, условно, в январе. Ближе к лету где-то даже раньше ценник уже будет меняться. Все зависит от поставок и их объемов», — сказал Николай Топорнин. Также он предупредил о подорожании лекарств. «Половина таблеток у нас индийские, китайские и какая-то часть европейские. Лекарства имеют долларовую составляющую. Таблетки тоже будут дорожать. Может, и хорошо было бы избавиться от доллара, но что его заменит. Какая будет мировая валюта, которую все страны будут принимать? Создайте такую же экономику, как в США, у нас рубль все хватать будут. До революции он был самым востребованным в Европе. Большевики пришли и все разрушили. Очень сложно создать конвертируемую валюту и легко ее разрушить», — объяснил эксперт.