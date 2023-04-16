16 апреля 2023

Доцент МГИМО Топорнин предупредил о росте цен в России к летнему сезону

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Продукты, овощи и фрукты. Тюмень, торговля, бананы, фрукты
Эквадорские бананы подорожают из-за курса доллара, сказал Николай Топорнин Фото:

Ближе к лету в России ожидается подорожание импортных продуктов и лекарств из-за роста курса доллара. Об этом рассказал URA.RU доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин.

«В связи с ростом курса доллара вы должны иметь в виду, что будет дорожать все импортное. Будут дорожать турецкие лимоны, марокканские апельсины, бананы эквадорские — все то, что приходит из-за рубежа. Закупки делаются в три месяца. Пока мы имеем поставки продукции по тем ценам, по тому курсу доллара, который был два-три месяца назад, условно, в январе. Ближе к лету где-то даже раньше ценник уже будет меняться. Все зависит от поставок и их объемов», — сказал Николай Топорнин.

Также он предупредил о подорожании лекарств. «Половина таблеток у нас индийские, китайские и какая-то часть европейские. Лекарства имеют долларовую составляющую. Таблетки тоже будут дорожать. Может, и хорошо было бы избавиться от доллара, но что его заменит. Какая будет мировая валюта, которую все страны будут принимать? Создайте такую же экономику, как в США, у нас рубль все хватать будут. До революции он был самым востребованным в Европе. Большевики пришли и все разрушили. Очень сложно создать конвертируемую валюту и легко ее разрушить», — объяснил эксперт.

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Ближе к лету в России ожидается подорожание импортных продуктов и лекарств из-за роста курса доллара. Об этом рассказал URA.RU доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин. «В связи с ростом курса доллара вы должны иметь в виду, что будет дорожать все импортное. Будут дорожать турецкие лимоны, марокканские апельсины, бананы эквадорские — все то, что приходит из-за рубежа. Закупки делаются в три месяца. Пока мы имеем поставки продукции по тем ценам, по тому курсу доллара, который был два-три месяца назад, условно, в январе. Ближе к лету где-то даже раньше ценник уже будет меняться. Все зависит от поставок и их объемов», — сказал Николай Топорнин. Также он предупредил о подорожании лекарств. «Половина таблеток у нас индийские, китайские и какая-то часть европейские. Лекарства имеют долларовую составляющую. Таблетки тоже будут дорожать. Может, и хорошо было бы избавиться от доллара, но что его заменит. Какая будет мировая валюта, которую все страны будут принимать? Создайте такую же экономику, как в США, у нас рубль все хватать будут. До революции он был самым востребованным в Европе. Большевики пришли и все разрушили. Очень сложно создать конвертируемую валюту и легко ее разрушить», — объяснил эксперт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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