Десятки курганцев незаконно сжигали траву и мусор

Курганские сотрудники МЧС выписывают протоколы за нарушения особого режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

В Курганской области десятки жителей сжигали траву и мусор во время особого противопожарного режима. В их отношении сотрудники МЧС составили 56 протокола. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

«Сотрудниками МЧС составлено 363 протокола об административных правонарушениях, в том числе 56 за сжигание сухой растительности и мусора», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства. Еще 301 протокол составили за отсутствие очистки территорий. За нарушение правил пожарной безопасности при проведении огнеопасных работ составили три протокола.

Курганцам напомнили, что во время действия особого противопожарного режима о запрещено сжигать мусор, сухую траву. Нельзя разводить костры и проводить пожароопасные работы.

Ранее URA.RU писало, что особый противопожарный режим введи в регионе в начале апреля. В региональных лесах с 28 апреля действует чрезвычайный режим. Профильному департаменту и управлению МЧС необходимо выделить средства и силы для контроля и тушения пожаров в лесах. Главам округов необходимо довести информацию о введении режима ЧС в лесах до жителей.