В курганских лесах ввели чрезвычайный режим

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Пожар в Чистопрудном. Курган, мчс, пожар, лес, лесные пожары, дым, лес в дыму, чистопрудное
В курганских лесах ввели режим ЧС из-за пожаров Фото:
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Правительство Курганской области ввело режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Постановление о введении режима появилось на официальном портале правовой информации.

«Ввести с 28 апреля 2023 года на территории Курганской области режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера», — говорится в документе. Постановление подписано главой региона Вадимом Шумковым.

В соответствии с документом, департаменту гражданской защиты, а также управлению МЧС предписывается выделить средства и силы для контроля и тушения пожаров в лесах. Главам округов необходимо довести информацию о введении режима ЧС в лесах до жителей. Контроль за выполнением постановления губернатор оставил за собой.

Ранее URA.RU сообщало, что на территории Кургана и Кетовского округа ввели режим ЧС. Мера была принята из-за масштабных пожаров, угрожавших населенным пунткам.

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Правительство Курганской области ввело режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Постановление о введении режима появилось на официальном портале правовой информации. «Ввести с 28 апреля 2023 года на территории Курганской области режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера», — говорится в документе. Постановление подписано главой региона Вадимом Шумковым. В соответствии с документом, департаменту гражданской защиты, а также управлению МЧС предписывается выделить средства и силы для контроля и тушения пожаров в лесах. Главам округов необходимо довести информацию о введении режима ЧС в лесах до жителей. Контроль за выполнением постановления губернатор оставил за собой. Ранее URA.RU сообщало, что на территории Кургана и Кетовского округа ввели режим ЧС. Мера была принята из-за масштабных пожаров, угрожавших населенным пунткам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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