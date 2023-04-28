В курганских лесах ввели чрезвычайный режим

Правительство Курганской области ввело режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Постановление о введении режима появилось на официальном портале правовой информации.
«Ввести с 28 апреля 2023 года на территории Курганской области режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера», — говорится в документе. Постановление подписано главой региона Вадимом Шумковым.
В соответствии с документом, департаменту гражданской защиты, а также управлению МЧС предписывается выделить средства и силы для контроля и тушения пожаров в лесах. Главам округов необходимо довести информацию о введении режима ЧС в лесах до жителей. Контроль за выполнением постановления губернатор оставил за собой.
Ранее URA.RU сообщало, что на территории Кургана и Кетовского округа ввели режим ЧС. Мера была принята из-за масштабных пожаров, угрожавших населенным пунткам.
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