Курганскую колонию оштрафовали после смерти зека на работе

Курганская колония не смогла обжаловать в суде штраф Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганскую исправительную колонию №6 после гибели осужденного во время рабочей смены оштрафовали за необеспечение работника средствами индивидуальной защиты. Данные появились в системе ГАС «Правосудие».

«Комиссией ФКУ ИК-6 УФСИН России совместно с ГИТ в Курганской области произведено расследование несчастного случая со смертельным исходом машиниста (кочегара) котельной. <…> [ФКУ ИК-6] признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 5.27.1 КоАП РФ, с назначением наказания в виде административного штрафа», — говорится в материалах дела. Организацию оштрафовали на 65 тысяч рублей.

Проверка инспекции труда прошла после смерти осужденного, которого нашли в августе 2022 года без сознания по окончании рабочей смены. Спустя два часа мужчина скончался. В результате проверки было выяснено, что он не был обеспечен респиратором, каской и спецобувью.

Начальник колонии пытался опротестовать решение. В качестве доводов в суде он указал, что неоднократно обращался в управление ФСИН за финансированием на приобретение средств защиты. Руководитель считал, что предпринял все меры для выполнения условий по обеспечению.

«Факт совершения ФКУ ИК-6 УФСИН России по Курганской области административного правонарушения подтверждается собранными по делу доказательствами», — говорится в решении Курганского облсуда. Жалобу представителя колонии оставили без удовлетворения.

Редакция URA.RU направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в колонии. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы пожаловались на сотрудников исправительного центра колонии. В УФСИН Курганской области провели проверку после обращений, материалы направили в СУСК региона.