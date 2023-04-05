Курганцы заявили о поборах в исправительном центре УФСИН

06 апреля 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

В Кургане заявили о поборах в колонии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В исправительном центре курганской колонии пройдут проверки после заявления осужденного о поборах со стороны руководства. О конфликте корреспонденту URA.RU рассказали родственники осужденного. «Руководители центра постоянно просили у супруга товары и услуги для нужд центра. Когда ему надоели эти поборы, в его поведении быстро нашли два нарушения и отправили отбывать наказание обратно в колонию», — сообщила жена осужденного. Заявления о нарушениях поступили в правоохранительные ведомства. Мужчина столкнулся с запросами сотрудников, когда был переведен из колонии на принудительные работы. Изначально он помогал исправительному центру, однако просьбы не прекращались. После отказа осужденному вынесли два замечания. Первое он получил за перекус во внеобеденное время. Затем ему поставили нарушение режима за опоздание, хотя охрану предупредили о задержке по телефону. Осужденный попытался опротестовать решение руководства колонии в управлении ФСИН и суде, также его родственники заявили в прокуратуру о поборах. Редакция URA.RU сделала запрос в УФСИН с просьбой прокомментировать претензии граждан к руководству центра. В управлении ответили, что в результате поступления заявления о неправомерных действия сотрудников УФИЦ при ИК-1 была проведена проверка. Материалы направлены в СУ СК РФ по Курганской области в порядке ст. 144, 145 УПК РФ. Также запрос о проверке центра направлен в курганское следственное управление. В управлении сообщили, что запрашиваемая информация является служебной и разглашению не подлежит. Ранее URA.RU сообщало, что курганские предприятия набирают сотрудников в исправительном центре колонии. Также осужденные пожаловались на невыплату денег за исправительные работы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В исправительном центре курганской колонии пройдут проверки после заявления осужденного о поборах со стороны руководства. О конфликте корреспонденту URA.RU рассказали родственники осужденного. «Руководители центра постоянно просили у супруга товары и услуги для нужд центра. Когда ему надоели эти поборы, в его поведении быстро нашли два нарушения и отправили отбывать наказание обратно в колонию», — сообщила жена осужденного. Заявления о нарушениях поступили в правоохранительные ведомства. Мужчина столкнулся с запросами сотрудников, когда был переведен из колонии на принудительные работы. Изначально он помогал исправительному центру, однако просьбы не прекращались. После отказа осужденному вынесли два замечания. Первое он получил за перекус во внеобеденное время. Затем ему поставили нарушение режима за опоздание, хотя охрану предупредили о задержке по телефону. Осужденный попытался опротестовать решение руководства колонии в управлении ФСИН и суде, также его родственники заявили в прокуратуру о поборах. Редакция URA.RU сделала запрос в УФСИН с просьбой прокомментировать претензии граждан к руководству центра. В управлении ответили, что в результате поступления заявления о неправомерных действия сотрудников УФИЦ при ИК-1 была проведена проверка. Материалы направлены в СУ СК РФ по Курганской области в порядке ст. 144, 145 УПК РФ. Также запрос о проверке центра направлен в курганское следственное управление. В управлении сообщили, что запрашиваемая информация является служебной и разглашению не подлежит. Ранее URA.RU сообщало, что курганские предприятия набирают сотрудников в исправительном центре колонии. Также осужденные пожаловались на невыплату денег за исправительные работы.