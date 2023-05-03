Барецкий раскрыл, зачем Пугачева приехала в Россию

Российская певица Алла Пугачева приехала в Москву, чтобы забрать свои вещи из замка. Об этом сообщил шоумен Стас Барецкий.
«Она собирается в замок приехать. Ей нужно вывезти вещи… Она остановилась у себя, может быть, в замок приехала уже. Этот приезд был запланирован, просто так совпало со смертью ее близких друзей», — сказал Барецкий в интервью РИА Новости.
Ранее стало известно, что Пугачева приехала в Москву. В СМИ сообщили, что певица приехала в столицу, чтобы попрощаться с модельером Валентином Юдашкиным.
Недавно Барецкий заявил, что купил замок у примадонны и ее мужа Максима Галкина, (признан иноагентом в РФ) передает «Национальная служба новостей». Он рассказал, что хочет сделать из помещения морг.
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