Барецкий раскрыл, зачем Пугачева приехала в Россию

Барецкий: Пугачева приехала в Москву, чтобы забрать свои вещи из замка

04 мая 2023 в 00:28 Размер текста - 17 +

Алла Пугачева приехала в Москву, чтобы забрать свои вещи, сообщил Барецкий Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска. Российская певица Алла Пугачева приехала в Москву, чтобы забрать свои вещи из замка. Об этом сообщил шоумен Стас Барецкий. «Она собирается в замок приехать. Ей нужно вывезти вещи… Она остановилась у себя, может быть, в замок приехала уже. Этот приезд был запланирован, просто так совпало со смертью ее близких друзей», — сказал Барецкий в интервью РИА Новости. Ранее стало известно, что Пугачева приехала в Москву. В СМИ сообщили, что певица приехала в столицу, чтобы попрощаться с модельером Валентином Юдашкиным. Недавно Барецкий заявил, что купил замок у примадонны и ее мужа Максима Галкина, (признан иноагентом в РФ) передает «Национальная служба новостей». Он рассказал, что хочет сделать из помещения морг.

Российская певица Алла Пугачева приехала в Москву, чтобы забрать свои вещи из замка. Об этом сообщил шоумен Стас Барецкий. «Она собирается в замок приехать. Ей нужно вывезти вещи… Она остановилась у себя, может быть, в замок приехала уже. Этот приезд был запланирован, просто так совпало со смертью ее близких друзей», — сказал Барецкий в интервью РИА Новости. Ранее стало известно, что Пугачева приехала в Москву. В СМИ сообщили, что певица приехала в столицу, чтобы попрощаться с модельером Валентином Юдашкиным. Недавно Барецкий заявил, что купил замок у примадонны и ее мужа Максима Галкина, (признан иноагентом в РФ) передает «Национальная служба новостей». Он рассказал, что хочет сделать из помещения морг.